"Динамо" просит пустить болельщиков на финал Кубка Украины: "Метро и магазины работают же"

Киевляне встретятся с полтавской "Ворсклой" в Харькове 8 июля на ОСК "Металлист"

В следующую среду, 8 июля, в Харькове состоится финальный поединок Кубка Украины. Как и все матчи в эпоху коронавируса, он должен пройти без болельщиков на трибунах стадиона. Однако не все с этим согласны, хотя министр здравоохранения буквально вчера сообщил, что пока что зрителей на стадионы пускать не собираются.

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Тем не менее киевское "Динамо" обратилось к руководству УАФ и Министерству здравоохранения с просьбой открыть несколько секторов для болельщиков на финал Кубка Украины. Заявление появилось на официальном сайте клуба:

"Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. "Динамо" будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками). Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны. В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе – это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча. УАФ не раз акцентировала внимание на важности присутствия зрителей на трибунах, и теперь появилась возможность подтвердить свои слова делом".

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Смотрите, как "Ворскла" вырвала победу у "Мариуполя" в полуфинале в серии пенальти:

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