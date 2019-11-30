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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" против Висенте Гомеса и дерби Донбасса: расписание и результаты 16-го тура Премьер-лиги

30 ноября, 09:33

Все о поединках украинского футбольного уикенда - трансляции, результаты и актуальная турнирная таблица

В эти выходные в чемпионате Украины по футболу проходят матчи 16-го тура. "Шахтер" в дерби Донбасса играет с "Мариуполем", "Динамо" противостоит своему бывшему тренеру Висенте Гомесу и его "Олимпику", а "Десна" рубится с "Александрией". Ниже – расписание игр с телетрансляциями, котировки букмекеров, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица украинской Премьер-лиги.

16 тур чемпионата Украины по футболу

Суббота, 30 ноября

14:00 "Львов" – "Днепр-1" ТВ: "Футбол 2"

Букм: 2.48 – 3.30 – 2.90

14:00 "Заря" – "Карпаты" ТВ: УНИАН

Букм: 1.25 – 6.30 – 11.0

17:00 "Ворскла" – "Колос" ТВ: "Футбол 2"

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Букм: 2.55 – 3.15 – 2.90

Воскресенье, 1 декабря

14:00 "Десна" – "Александрия" ТВ: УНИАН

Букм: 2.14 – 3.30 – 3.55

14:00 "Мариуполь" – "Шахтер" ТВ: "Футбол 1"

В тренде
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Букм: 15.5 – 7.80 – 1.16

19:30 "Олимпик" – "Динамо" ТВ: "Футбол 1"

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Букм: 12.5 – 6.30 – 1.23

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
15
14
1
0
44
7
37
43
Забитые 44
Пропущеные 7
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
15
9
3
3
31
9
22
30
Забитые 31
Пропущеные 9
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
15
8
4
3
29
13
16
28
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
15
8
3
4
21
10
11
27
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: П Н В В П
5
АлександрияАлександрияАле
15
8
3
4
18
14
4
27
Забитые 18
Пропущеные 14
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н В Н П
6
ОлимпикОлимпикОли
15
5
3
7
14
24
-10
18
Забитые 14
Пропущеные 24
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н В В В
7
МариупольМариупольМар
15
4
5
6
14
24
-10
17
Забитые 14
Пропущеные 24
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П В В
8
КолосКолосКол
15
5
2
8
12
27
-15
17
Забитые 12
Пропущеные 27
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
15
4
3
8
15
22
-7
15
Забитые 15
Пропущеные 22
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П П
10
КарпатыКарпатыКар
15
2
5
8
12
23
-11
11
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: П Н П Н Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
15
3
2
10
11
28
-17
11
Забитые 11
Пропущеные 28
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П П Н
12
ВорсклаВорсклаВор
15
2
2
11
9
29
-20
8
Забитые 9
Пропущеные 29
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П

Смотрите, как на неделе украинские клубы играли в еврокубках

Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1

Александрия (Украина) – Вольфсбург (Германия) – 0:1

Мальме (Швеция) – Динамо (Украина) – 4:3

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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