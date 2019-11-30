"Динамо" против Висенте Гомеса и дерби Донбасса: расписание и результаты 16-го тура Премьер-лиги

Все о поединках украинского футбольного уикенда - трансляции, результаты и актуальная турнирная таблица

В эти выходные в чемпионате Украины по футболу проходят матчи 16-го тура. "Шахтер" в дерби Донбасса играет с "Мариуполем", "Динамо" противостоит своему бывшему тренеру Висенте Гомесу и его "Олимпику", а "Десна" рубится с "Александрией". Ниже – расписание игр с телетрансляциями, котировки букмекеров, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица украинской Премьер-лиги.

16 тур чемпионата Украины по футболу

Суббота, 30 ноября

14:00 "Львов" – "Днепр-1" ТВ: "Футбол 2"

Букм: 2.48 – 3.30 – 2.90

14:00 "Заря" – "Карпаты" ТВ: УНИАН

Букм: 1.25 – 6.30 – 11.0

17:00 "Ворскла" – "Колос" ТВ: "Футбол 2"

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Букм: 2.55 – 3.15 – 2.90

Воскресенье, 1 декабря

14:00 "Десна" – "Александрия" ТВ: УНИАН

Букм: 2.14 – 3.30 – 3.55

14:00 "Мариуполь" – "Шахтер" ТВ: "Футбол 1"

Букм: 15.5 – 7.80 – 1.16

19:30 "Олимпик" – "Динамо" ТВ: "Футбол 1"

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Букм: 12.5 – 6.30 – 1.23

Смотрите, как на неделе украинские клубы играли в еврокубках

Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1

Александрия (Украина) – Вольфсбург (Германия) – 0:1

Мальме (Швеция) – Динамо (Украина) – 4:3

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