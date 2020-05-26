"Динамо" проведет два матча с донецкими командами: перед "Шахтером" – обкатка с "Олимпиком"

В рамках подготовки к возобновлению чемпионата Украины, которое запланировано на 30 мая, киевское "Динамо" проведет контрольный матч с донецким "Олимпиком". В среду, 27 мая столичная команда сыграет свой второй спарринг после выхода из карантина. В первом матче после паузы киевляне не смогли забить лидеру Первой лиги "Руху" – 0:0.

Игра состоится в среду на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, начало встречи – 14:00. Будущий соперник "бело-синих" донецкий "Олимпик" занимает сейчас 11 место в украинской Премьер-лиге. "Динамо" идет третьим в турнирной таблице и борется с "Зарей" за вторую позицию, которая дает путевку в Лигу чемпионов.

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В соответствии с ограничениями, которые действуют в Украине из-за угрозы распространения коронавируса, поединок пройдет без зрителей. Однако для болельщиков клуб планирует организовать прямую трансляцию матча на канале "Динамо" в YouTube.

В первом же туре после карантина киевляне встретятся с лидером чемпионата "Шахтером". Ранее в "Динамо" объяснили, почему сразу шесть футболистов команды оказались в лазарете.

Мы сообщали, что представлен новый календарь доигровки украинского сезона после выхода из карантина.

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Смотрите, как "Олимпик" уступил "Динамо" в первой части чемпионата Украины

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