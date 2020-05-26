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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" проведет два матча с донецкими командами: перед "Шахтером" – обкатка с "Олимпиком"

26 мая, 13:35

Елена Павлова

Контрольный поединок состоится 27 мая в Киеве

В рамках подготовки к возобновлению чемпионата Украины, которое запланировано на 30 мая, киевское "Динамо" проведет контрольный матч с донецким "Олимпиком". В среду, 27 мая столичная команда сыграет свой второй спарринг после выхода из карантина. В первом матче после паузы киевляне не смогли забить лидеру Первой лиги "Руху" – 0:0.

Игра состоится в среду на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, начало встречи – 14:00. Будущий соперник "бело-синих" донецкий "Олимпик" занимает сейчас 11 место в украинской Премьер-лиге. "Динамо" идет третьим в турнирной таблице и борется с "Зарей" за вторую позицию, которая дает путевку в Лигу чемпионов.

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В соответствии с ограничениями, которые действуют в Украине из-за угрозы распространения коронавируса, поединок пройдет без зрителей. Однако для болельщиков клуб планирует организовать прямую трансляцию матча на канале "Динамо" в YouTube.

В первом же туре после карантина киевляне встретятся с лидером чемпионата "Шахтером". Ранее в "Динамо" объяснили, почему сразу шесть футболистов команды оказались в лазарете.

Мы сообщали, что представлен новый календарь доигровки украинского сезона после выхода из карантина.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н
Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
22
19
2
1
59
14
45
59
Забитые 59
Пропущеные 14
Разница 45
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
22
14
3
5
44
17
27
45
Забитые 44
Пропущеные 17
Разница 27
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
22
11
4
7
30
23
7
37
Забитые 30
Пропущеные 23
Разница 7
Результаты последних матчей: П В Н П В
6
КолосКолосКол
22
8
2
12
25
39
-14
26
Забитые 25
Пропущеные 39
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
4
11
26
34
-8
25
Забитые 26
Пропущеные 34
Разница -8
Результаты последних матчей: В П В Н П
8
МариупольМариупольМар
22
6
7
9
21
35
-14
25
Забитые 21
Пропущеные 35
Разница -14
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
5
5
12
16
35
-19
20
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: Н П Н В В
10
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
22
2
7
13
17
40
-23
13
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н П П Н П

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Смотрите, как "Олимпик" уступил "Динамо" в первой части чемпионата Украины

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чемпионат Украины Динамо Киев спарринг Олимпик Донецк

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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