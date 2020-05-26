"Динамо" рассказало, когда в клуб вернутся Гармаш, Родригес и другие арендованные игроки

Киевское "Динамо" на официальном сайте сообщило, что арендные соглашения игроков клуба, выступающих в других командах, будут автоматически продлены до конца сезона 2019/2020, прерванного из-за пандемии коронавируса. После завершения сезона по каждому игроку будет приниматься решение о продлении срока аренды или возвращения в клуб.

Напомним, что в арендах в различных клубах выступают Денис Гармаш ("Ризеспор", Турция), Жерсон Родригес ("Анкарагюджю", Турция), Сидклей ("Коринтианс", Бразилия), Никита Корзун ("Вилафранкенше", Португалия), Владислав Супряга, Сергей Булеца (оба – "Днепр-1"), Богдан Леднев, Александр Тымчик (оба – "Заря"), Роман Вантух ("Александрия"), Евгений Смирный ("Колос"), Владислав Дубинчак ("Карпаты"), Никита Кравченко ("Олимпик").

Ранее мы писали, что "Динамо" проведет контрольный поединок с донецким "Олимпиком". Поединок состоится 27 мая в Киеве. В первом матче после паузы киевляне не смогли забить лидеру Первой лиги "Руху" – 0:0.

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В первом же туре после карантина киевляне встретятся с лидером чемпионата "Шахтером". Ранее в "Динамо" объяснили, почему сразу шесть футболистов команды оказались в лазарете.

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