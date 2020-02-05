"Динамо" разгромило лидера чемпионата Словении в товарищеском матче

Киевляне провели первый контрольный матч на втором сборе в Турции

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" провело первый товарищеский матч на втором зимнем тренировочном сборе. В контрольном поединке команда Михайличенко встречалась с лидером чемпионата Словении – "Олимпия" Любляна. Финальный свисток зафиксировал победу киевлян со счетом 5:0. На нашем сайте была доступна видеотрансляция поединка "Динамо" – "Олимпия".

"Динамо" – "Олимпия" Любляна – 5:0

Голы: Буяльский (10), Вербич (27), Русин (54), де Пена (81), Романчук (90)

"Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Попов, Кадири, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Буяльский – Соль

Реклама

"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Караваев, Романчук, Сирота, Пиварич – Андриевский, Шапаренко, де Пена, Мащенко, Сухоручко – Русин.

Отметим, что "Олимпия" после 20 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Словении.

Ранее мы писали, что "Шахтер" сыграл вничью с "Сеннерйюске", упустив победу на последних минутах. Команда Каштру провела второй спарринг в Турции.

Кстати, бунтарю из "Динамо" приписывают желание уехать в Россию. Венгерский защитник сам спровоцировал конфликт, из-за которого его перевели в молодежный состав.

Смотрите также, как "Динамо" играло в декабре в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама