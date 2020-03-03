"Динамо" разгромит "Колос" в чемпионате Украины и не пропустит ни одного мяча, – мнение букмекеров

Сегодня одним матчем открывается очередной тур чемпионата Украины. Наш сайт следит за событиями вокруг игры и ведет "Динамо" – "Колос" онлайн. Встреча начнется в 19:30 на столичном НСК "Олимпийский".

По мнению букмекерских контор, интриги в этом поединке немного: киевляне – явные фавориты. Хотя после зимней паузы подопечные Алексея Михайличенко лишь в концовке вырвали домашнюю победу у "Ворсклы" (2:1) – последней команды турнира, а "Днепру-1" и вовсе проиграли (1:3). После той дуэли Владислава Супрягу назвали лучшим игроком 20-го тура УПЛ. "Колос" же дважды выиграл со счетом 2:1 – на домашнем поле у "Карпат" и в гостях у "Александрии" – недавнего участника Лиги Европы.

Коэффициент на победу "бело-синих" колеблется около 1.22, на гостей – 11.50, на ничью – 6.70. Предполагается, что "Динамо" выиграет с разницей в 2-3 мяча. Самые вероятные счета – 2:0 (коэф. – 6.80) и 3:0 (7.50). То есть, коллектив Руслана Костышина вряд ли ответит даже одним голом. А вот то, что хозяева забьют, сомнений нет: коэффициент – смешной (1.03). Сделают это, скорее всего, Беньямин Вербич или Назарий Русин.

Реклама

Читайте прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Украины.

Смотрите, как "Динамо" не смогло обыграть дома швейцарский "Лугано" и вылетело из Лиги Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама