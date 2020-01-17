"Динамо" разорвало контракт с защитником, которого купило травмированным и вылечило

Грузинский защитник не сыграл за первую команду ни одного матча

Лука Лочошвили. Фото: ФК "Динамо" Тбилиси

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Киевское "Динамо" предоставило статус свободного агента грузинскому защитнику Луке Лочошвили. Напомним, Лочошвили является воспитанником тбилисского "Динамо", он подписал контракт с "Динамо" 31 августа 2017 года в 19-летнем возрасте. На правах аренды вернулся в тбилисское "Динамо", а затем выступал за словацкую "Жилину". За первую команду "Динамо" не сыграл ни одного матча.

Интересно, что, когда Лочошвили переходил в "Динамо", он был травмирован. В Киеве он продолжил восстановление, после чего отправился по арендам в другие команды.

Смотрите, как "Динамо" играло в первой половине сезона:

В свое время грузинский защитник признался, что приобрести его киевлянам посоветовал украинский тренер Вячеслав Грозный.

"Динамо" Тбилиси возглавлял украинский тренер Вячеслав Грозный, он меня и порекомендовал руководству киевлян. Знаю, что затем селекционеры за мной наблюдали в матчах чемпионата Грузии, за молодежную сборную. Когда получил приглашение, долго не сомневался", – рассказывал Лука.

Ранее мы писали, что защитник "Динамо" пропустит две игры на сборах команды в Турции. Денис Попов должен вернуться в строй 21 января.

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