Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Динамо "с незабитым пенальти вымучило победу в последнем матче в 2019 году

15 декабря, 16:07

Цыганков принес киевлянам минимальную победу и второе место перед зимним перерывом

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" обыграло черниговскую "Десну" в матче -го тура чемпионата Украины и немного реабилитировалось перед собственными болельщиками за позорное выступление в Лиге Европы. Мы проводили онлайн матча "Десна" – "Динамо".

Матч начался с задержки по вине столичных болельщиков, которые зажгли пиротехнику и вывесили баннер с требованием к президенту "Динамо" Игорю Суркис покинуть команду. Дебют встречи остался за хозяевами поля, который заставили гостей понервничать.

Выдержав натиск соперника, "Динамо" выровняло положение на поле и практически сразу же забило. Правда, мяч получился немного случайным – после удара Вербича мяч отскочил к Цыганкову и тот одним касанием отправил мяч в сетку.

"Десна" создала несколько опасных моментов, чтобы сравнять счет, особенно в конце второй половины игры, когда Михайличенко вынужденно снял с игры центрального защитника Попова, но мяч упорно не летел в ворота гостей, либо безупречно играл Бущан. Киевляне имели прекрасный шанс удвоить преимущество, но Вербич не сумел реализовать пенальти, пробив в перекладину.

Реклама

"Динамо" поднялось на второе место в турнирной таблице, опередив "Зарю" и ту же "Десну". Черниговцы уходят на зимний перерыв на четвертой строчке турнирной таблицы.

"Десна" – "Динамо" – 0:1
Гол: Цыганков (25)

В тренде
"Динамо" – "Лугано": видео голов и обзор матча
Динамо - Лугано

"Десна": Паст, Имереков, Конопля, Фаворов, Домбровский (Хлебас, 72), Калитвинцев, Мостовой, Огиря, Картушов, Гитченко, Филиппов (Дегтярев, 80).

"Динамо": Бущан, Шабанов, Миколенко, Попов (Кендзера, 59), Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Караваев, Вербич, Буяльский (Шапаренко, 82), Фран Соль (де Пена, 67).

Предупреждения: Огиря (9), Калитвинцев (41), Буяльский (81), Бущан (90), Конопля (90).

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
Разница 24
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
17
9
3
5
21
16
5
30
Забитые 21
Пропущеные 16
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В Н В
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
17
5
3
9
17
26
-9
18
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В Н П
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
18
4
2
12
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П Н

Напомним, что накануне "Динамо" бесславно вылетело из Лиги Европы, не сумев дома обыграть "Лугано" (1:1). Киевляне не вышли в весеннюю часть Лиги Европы лишь во второй раз в истории. Ранее мы писали, что Суркис принял кадровое решение по тренерскому вопросу после ничьей с "Лугано".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Олимпик": донецкое дерби закончилось разгромом гостейЧУ по футболу
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВДругие
"Заря" в суперматче обыграла в Киеве "Динамо" и вышла на второе место в чемпионате УкраиныЧУ по футболу
Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Украины
Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...