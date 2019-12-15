"Динамо "с незабитым пенальти вымучило победу в последнем матче в 2019 году

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" обыграло черниговскую "Десну" в матче -го тура чемпионата Украины и немного реабилитировалось перед собственными болельщиками за позорное выступление в Лиге Европы. Мы проводили онлайн матча "Десна" – "Динамо".

Матч начался с задержки по вине столичных болельщиков, которые зажгли пиротехнику и вывесили баннер с требованием к президенту "Динамо" Игорю Суркис покинуть команду. Дебют встречи остался за хозяевами поля, который заставили гостей понервничать.

Выдержав натиск соперника, "Динамо" выровняло положение на поле и практически сразу же забило. Правда, мяч получился немного случайным – после удара Вербича мяч отскочил к Цыганкову и тот одним касанием отправил мяч в сетку.

"Десна" создала несколько опасных моментов, чтобы сравнять счет, особенно в конце второй половины игры, когда Михайличенко вынужденно снял с игры центрального защитника Попова, но мяч упорно не летел в ворота гостей, либо безупречно играл Бущан. Киевляне имели прекрасный шанс удвоить преимущество, но Вербич не сумел реализовать пенальти, пробив в перекладину.

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"Динамо" поднялось на второе место в турнирной таблице, опередив "Зарю" и ту же "Десну". Черниговцы уходят на зимний перерыв на четвертой строчке турнирной таблицы.

"Десна" – "Динамо" – 0:1

Гол: Цыганков (25)

"Десна": Паст, Имереков, Конопля, Фаворов, Домбровский (Хлебас, 72), Калитвинцев, Мостовой, Огиря, Картушов, Гитченко, Филиппов (Дегтярев, 80).

"Динамо": Бущан, Шабанов, Миколенко, Попов (Кендзера, 59), Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Караваев, Вербич, Буяльский (Шапаренко, 82), Фран Соль (де Пена, 67).

Предупреждения: Огиря (9), Калитвинцев (41), Буяльский (81), Бущан (90), Конопля (90).

Напомним, что накануне "Динамо" бесславно вылетело из Лиги Европы, не сумев дома обыграть "Лугано" (1:1). Киевляне не вышли в весеннюю часть Лиги Европы лишь во второй раз в истории. Ранее мы писали, что Суркис принял кадровое решение по тренерскому вопросу после ничьей с "Лугано".

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