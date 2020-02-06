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"Динамо" с шедевром из центра поля разгромило норвежцев в Турции

6 февраля, 18:02

Киевляне не пропускают во втором матче на сборах подряд

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" разгромил норвежский клуб "Стремсгодсет" в контрольном матче на втором тренировочном сборе в Турции. Напомним, вчера "Динамо" обыграло "Олимпию" со счетом 5:0. Сегодня киевляне забили меньше голов, но снова не обошлось без шедевра от Карлоса де Пены. Вчера уругваец фантастически исполнил штрафной, а в этот раз отличился ударом со своей половин поля! Еще по мячу на свой счет записали Виталий Миколенко и Сергей Сидорчук.

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"Динамо" – "Стремсгодсет" – 3:0
Голы: де Пена (42), Миколенко (74), Сидорчук (82)

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Шапаренко (Буяльский, 67), де Пена (Дуэлунд, 67), Мащенко (Цитаишвили, 46), Андриевский (Сидорчук, 67), Романчук (Миколенко, 67), Караваев (Кендзера, 67), Сухоручко (Кадири, 67), Пиварич (Вербич, 75), Сирота (Попов, 67), Русин (Соль, 46).

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Ранее мы писали, что "Шахтер" сыграл вничью с "Сеннерйюске", упустив победу на последних минутах. Команда Каштру провела второй спарринг в Турции.

Кстати, бунтарю из "Динамо" приписывают желание уехать в Россию. Венгерский защитник сам спровоцировал конфликт, из-за которого его перевели в молодежный состав.

Смотрите также, как "Динамо" играло в декабре в Лиге Европы

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товарищеский матч Динамо Киев Карлос де Пена

Источник: Сегодня|Спорт

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