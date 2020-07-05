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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" – "Шахтер" – послевкусие последнего украинского "Класичного" в сезоне 2019/2020

5 июля, 12:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Победы донецкого клуба над киевским становятся традиционными и не вызывают удивления

Чемпионат Украины выходит на финишную прямую, а самым интересным остается вопрос, кто же займет второе место. Главное противостояние многих лет – между "Шахтером" и "Динамо" за "золото", похоже, уходит в прошлое. Вчера "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона.

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В нынешнем сезоне "горняки" выиграли у принципиального соперника все четыре матча чемпионата. В противовес "бело-голубым" удалось добыть победу в Кубке (в дополнительное время). Также "Динамо" взяло верх и в Суперкубке, когда командой еще руководил белорус Александр Хацкевич, а наставник "горняков" Луиш Каштру только изучал новый коллектив.

Сейчас же успехи "Шахтера" в классических матчах нашего футбола носят систематический характер. А вот успех "Динамо" уже считался бы неожиданным. Даже в такой интерпретации, как вчера, когда соперники играли неосновными составами. При счете 0:2, когда судьи думали о назначении пенальти в ворота киевлян, аксакалы журналистики, десятки лет следящие за отечественным футболом, заметили, что по такой игре может быть и 0:4, и 0:5. И если бы не юный вратарь гостей Анатолий Трубин, который, по сути, подарил хозяевам два гола (хотя Каштру остался им доволен), все могло обернуться гораздо хуже.

Причины для экспериментов в субботу у тренеров были разные. Каштру просматривал резервистов, готовясь к баталиям Лиги Европы и уже следующему сезону. Тогда как Михайличенко переживает, как бы выиграть Кубок страны у "Ворсклы" – девятой команды УПЛ. Видимо, по этой причине Виктор Цыганков вчера не попал в заявку: тренер бережет его на финал.

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Сам же Виктор вместе с дисквалифицированным Владимиром Шепелевым вчера начал матч... в ложе прессы. Но, заметив к себе интерес журналистов, парни покинули ее еще в первом тайме.

Собственно не позволить "Шахтеру" взять три очка периодически могут и другие команды УПЛ. Скажем, "Заря" и "Ворскла" смогли обыграть "горняков". А "Александрия", "Мариуполь" и та же "Заря" сыграли по разу вничью. "Динамо" в этом списке нет. Так что очередная мини-революция в киевском лагере просто напрашивается: клуб с такой историей не имеет права опускаться ниже определенного уровня.

Читайте также о том, что тренер "Шахтера" повторил рекорд в количестве побед над тренером "Динамо".

Смотрите, как "Шахтер" выигрывал у "Динамо" в чемпионате в конце мая

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