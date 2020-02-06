Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Динамо" – "Стремсгодсет": видеотрансляция спарринга киевлян в Турции

6 февраля, 09:21

Прямая трансляция матча команды Михайличенко с представителем из чемпионата Норвегии

В четверг, 6-го февраля, киевское "Динамо" проведет очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Михайличенко станет норвежский клуб "Стремсгодсет". Старт трансляции – в 16:00.

Читайте также: "Динамо" разгромило лидера чемпионата Словении в товарищеском матче

Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей:

Реклама

  • "Динамо" – "Олимпия" (Словения)
  • "Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия)
  • "Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
  • "Динамо" – БАТЭ (Беларусь)
  • "Динамо" – "Тобол" (Казахстан)
  • "Динамо" – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Ранее мы писали, что "Шахтер" сыграл вничью с "Сеннерйюске", упустив победу на последних минутах. Команда Каштру провела второй спарринг в Турции.

Кстати, бунтарю из "Динамо" приписывают желание уехать в Россию. Венгерский защитник сам спровоцировал конфликт, из-за которого его перевели в молодежный состав.

Смотрите также, как "Динамо" играло в декабре в Лиге Европы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

товарищеский матч чемпионат Украины Динамо Киев

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Динамо" минимум на месяц теряет забивного новичкаЧУ по футболу
Ни Милевский, ни Хачериди не забили киевскому
Ни Милевский, ни Хачериди не забили киевскому "Динамо": украинский клуб разгромил чемпиона БеларусиЧУ по футболу
На форварда киевского
На форварда киевского "Динамо" положил глаз легендарный игрок "Реала"ЧУ по футболу
Новые легионеры: в киевское
Новые легионеры: в киевское "Динамо" прибыли два бразильских полузащитникаЧУ по футболу
Лазарет
Лазарет "Динамо" пустеет: стало известно, когда травмированный Цыганков вернется в общую группуЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...