"Динамо" – "Стремсгодсет": видеотрансляция спарринга киевлян в Турции

В четверг, 6-го февраля, киевское "Динамо" проведет очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Михайличенко станет норвежский клуб "Стремсгодсет". Старт трансляции – в 16:00.
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Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей:
- "Динамо" – "Олимпия" (Словения)
- "Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия)
- "Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
- "Динамо" – БАТЭ (Беларусь)
- "Динамо" – "Тобол" (Казахстан)
- "Динамо" – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
Ранее мы писали, что "Шахтер" сыграл вничью с "Сеннерйюске", упустив победу на последних минутах. Команда Каштру провела второй спарринг в Турции.
Кстати, бунтарю из "Динамо" приписывают желание уехать в Россию. Венгерский защитник сам спровоцировал конфликт, из-за которого его перевели в молодежный состав.
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