"Динамо" сыграло вничью с серебряным призером чемпионата Беларуси

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" провело контрольный матч на тренировочном сборе в Турции против самой титулованной команды Беларуси БАТЭ из Борисова. На нашем сайте была доступна прямая видеотрансляция поединка "Динамо" – БАТЭ.

В этом поединке команда Михайличенко сыграла со счетом 1:1. За киевлян забивал Вербич на 34 минуте. Уже во втором тайме Драгун реализовал пенальти.

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"Динамо" – БАТЭ – 1:1

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Гол: Вербич (34) – Драгун (68, пен)

"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (Андриевский, 71), Шепелев, Шапаренко (Дуэлунд, 46), Караваев, Вербич – Русин

БАТЭ является серебряным призером чемпионата Беларуси. Ранее на втором сборе "Динамо" разгромило "Олимпию" из Любляны, Стремсгодсет" и "Борац".

Ранее мы писали, что нигерийский новичок "Динамо" Бенито шикарно дебютировал за киевлян, отличившись роскошным голом в спарринге за динамовскую команду U-21 в Турции против латвийской "Валмиеры".

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