"Динамо" теряет самого татуированного футболиста УПЛ перед игрой с "Шахтером"

Тамаш Кадар / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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В матче 1/8 Кубка Украины с "Шахтером", который состоится на НСК "Олимпийский" 30 октября, динамовцам, скорее всего, не поможет самый татуированный футболист Премьер-лиги – Тамаш Кадар. Как сказал после вчерашней победы "Динамо" над "Александрией" главный тренер киевлян Алексей Михайличенко, Кадар накануне поединка с александрийцами получил повреждение. И, скорее всего, до конца месяца уже не сыграет.

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"Кадара мы потеряли, наверное, дней на десять, – заявил Алексей Михайличенко. – Он получил мышечную травму"

Отметим, что Тамаш Кадар является самым дорогостоящим защитником "Динамо". Портал Transfermarkt оценивает венгра в 4,5 миллиона евро. Помимо татуировок, у легионера имеется общее с Александром Шовковским хобби – мотоциклы.

Добавим, что в воскресном матче УПЛ против "Александрии" (1:0), в отсутствие травмированного Тамаша Кадара, в пару к Артему Шабанову в центре обороны "Динамо" впервые в сезоне вышел чемпион мира среди молодежи Денис Попов.

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"Если сыграли на ноль, значит сыграли хорошо, – говорит главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. – И Шабанов, и Попов провели довольно хороший матч. Они вели много борьбы, и вели ее достойно. И то, что мы уже пятый кряду матч в чемпионате провели на ноль – к этому и надо стремиться. В футболе результат начинается с обороны, а уже потом строится атака. Мы стремимся к тому, чтобы соперник имел как можно меньше шансов забить нам. Сегодня это удалось. Естественно, есть задача в каждом матче сыграть на ноль"

5:0 с "Ворсклой" – видео самой крупной победы "Динамо" при Михайличенко

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