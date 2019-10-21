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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" теряет самого татуированного футболиста УПЛ перед игрой с "Шахтером"

21 октября, 07:22

Венгерский защитник Тамаш Кадар, которого оценивают в 4,5 млн евро, выбыл из строя из-за мышечной травмы

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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В матче 1/8 Кубка Украины с "Шахтером", который состоится на НСК "Олимпийский" 30 октября, динамовцам, скорее всего, не поможет самый татуированный футболист Премьер-лиги – Тамаш Кадар. Как сказал после вчерашней победы "Динамо" над "Александрией" главный тренер киевлян Алексей Михайличенко, Кадар накануне поединка с александрийцами получил повреждение. И, скорее всего, до конца месяца уже не сыграет.

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"Кадара мы потеряли, наверное, дней на десять, – заявил Алексей Михайличенко. – Он получил мышечную травму"

Отметим, что Тамаш Кадар является самым дорогостоящим защитником "Динамо". Портал Transfermarkt оценивает венгра в 4,5 миллиона евро. Помимо татуировок, у легионера имеется общее с Александром Шовковским хобби – мотоциклы.

Добавим, что в воскресном матче УПЛ против "Александрии" (1:0), в отсутствие травмированного Тамаша Кадара, в пару к Артему Шабанову в центре обороны "Динамо" впервые в сезоне вышел чемпион мира среди молодежи Денис Попов.

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"Если сыграли на ноль, значит сыграли хорошо, – говорит главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. – И Шабанов, и Попов провели довольно хороший матч. Они вели много борьбы, и вели ее достойно. И то, что мы уже пятый кряду матч в чемпионате провели на ноль – к этому и надо стремиться. В футболе результат начинается с обороны, а уже потом строится атака. Мы стремимся к тому, чтобы соперник имел как можно меньше шансов забить нам. Сегодня это удалось. Естественно, есть задача в каждом матче сыграть на ноль"

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
11
11
0
0
36
6
30
33
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДинамоДинамоДин
11
7
2
2
23
7
16
23
Забитые 23
Пропущеные 7
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
3
ДеснаДеснаДес
11
6
2
3
15
6
9
20
Забитые 15
Пропущеные 6
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В П В
4
АлександрияАлександрияАле
11
6
1
4
14
13
1
19
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В Н В
5
ЗаряЗаряЗар
11
5
4
2
19
11
8
19
Забитые 19
Пропущеные 11
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В Н П
6
КолосКолосКол
11
4
2
5
9
21
-12
14
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П П В Н В
7
МариупольМариупольМар
11
3
4
4
9
16
-7
13
Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
11
3
2
6
10
14
-4
11
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
9
КарпатыКарпатыКар
11
2
3
6
8
15
-7
9
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П В
10
ОлимпикОлимпикОли
11
2
2
7
7
20
-13
8
Забитые 7
Пропущеные 20
Разница -13
Результаты последних матчей: В П П В Н
11
ВорсклаВорсклаВор
11
2
2
7
9
21
-12
8
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
11
2
2
7
7
16
-9
8
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н Н П П П

5:0 с "Ворсклой" – видео самой крупной победы "Динамо" при Михайличенко

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татуировки чемпионат Украины Динамо Киев Тамаш Кадар

Источник: Сегодня|Спорт

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