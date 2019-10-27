"Динамо" U19 обыграло "Шахтер" в центральном поединке чемпионата Украины

ШахтерU19 - Динамо U19 / Фото: Twitter

В центральном матче 10-го тура Чемпионата Украины U19 "Шахтер" встречался с киевским "Динамо". Этот поединок проходил в пгт Счастливое и закончился со счетом 1:2. Кстати, взрослая команда "Шахтера" сыграет с "Александрией" в матче чемпионата Украины. Мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Александрия" с видео голов и яркими фото.

"Шахтер" U-19 – "Динамо" U-19 – 1:2

Голы: Мудрик (47) – Надольский (33), Шулянский (70)

На 22-й минуте Судаков ("Шахтер") не реализовал пенальти.

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"Шахтер" и "Динамо" сыграли по 9 матчей в чемпионате U-19. Сейчас "горняки" на втором месте с 24 очками в активе, "Динамо" – на первом с 24 пунктами.

Во вторник "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2), видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

В первом круге "Шахтер" обыграл "Александрию" в гостях со счетом 3:1.

Ранее мы писали, что Мирча Луческу заявил о том, что Паулу Фонсека уничтожил Коваленко и пользовался багажом весь период работы в "Шахтере". Также экс-тренер "горняков" рассказал о проблемах с Бернардом и Элано.

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