Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Динамо" U19 обыграло "Шахтер" в центральном поединке чемпионата Украины

27 октября, 14:27

Киевляне нанесли первое поражение "горнякам"

ШахтерU19 - Динамо U19

ШахтерU19 - Динамо U19 / Фото: Twitter

В центральном матче 10-го тура Чемпионата Украины U19 "Шахтер" встречался с киевским "Динамо". Этот поединок проходил в пгт Счастливое и закончился со счетом 1:2. Кстати, взрослая команда "Шахтера" сыграет с "Александрией" в матче чемпионата Украины. Мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Александрия" с видео голов и яркими фото.

"Шахтер" U-19 – "Динамо" U-19 – 1:2

Голы: Мудрик (47) – Надольский (33), Шулянский (70)

На 22-й минуте Судаков ("Шахтер") не реализовал пенальти.

Реклама

"Шахтер" и "Динамо" сыграли по 9 матчей в чемпионате U-19. Сейчас "горняки" на втором месте с 24 очками в активе, "Динамо" – на первом с 24 пунктами.

Во вторник "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2), видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

В тренде
Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив "британского Кличко"
Чисора уничтожил Прайса

В первом круге "Шахтер" обыграл "Александрию" в гостях со счетом 3:1.

Ранее мы писали, что Мирча Луческу заявил о том, что Паулу Фонсека уничтожил Коваленко и пользовался багажом весь период работы в "Шахтере". Также экс-тренер "горняков" рассказал о проблемах с Бернардом и Элано.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Две битвы за
Две битвы за "серебро" и другие матчи: все результаты 11-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Карпаты" и испытание непобедимого "Шахтера": расписание и результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" обыгрывает "Александрию" и выходит на второе место в чемпионате УкраиныЧУ по футболу
"Совершать такие фолы, как Пятов, нельзя": Маркевич высказался о матче "Шахтера" с ЗагребомЛига чемпионов
"Динамо" теряет самого татуированного футболиста УПЛ перед игрой с "Шахтером"ЧУ по футболу
"Динамо" перед битвой за второе место в чемпионате Украины теряет четверых игроковЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...