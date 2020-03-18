"Динамо" ушло на карантин – в киевском клубе отменили тренировки

Тренировочный процесс в киевском "Динамо" пока приостановлен до 22 марта из-за пандемии коронавируса и карантина в Украине. Всем игрокам предписано выполнять рекомендации по осуществлению карантина, а при любых признаках проблем со здоровьем – немедленно обращаться к клубным докторам.
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А 22 марта в 12:00 в "Динамо" будет пересмотрен или продлен срок действия этого распоряжения. Ранее мы сообщали, что все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок. Это касается украинской Премьер-лиги (УПЛ), Первой лиги, Второй лиги, Кубка Украины, чемпионатов U-21 и U-19, национального первенства среди женщин, футзальных турниров. Чемпионат планируют возобновить, когда ситуация с коронавирусом улучшится.
Ранее другой украинский клуб приостановил свою деятельность из-за коронавируса. "Ворскла" ушла на карантин на неопределенный срок.
Отметим, что если чемпионат Украины завершат то, вне Лиги чемпионов рискует оказаться "Динамо". А путевку в главный еврокубок от Украины, в таком случае, получит "Заря", занимающая на данный момент вторую строчку в Премьер-лиге.
Смотрите, как ранее в марте "Динамо" переиграло "Александрию"
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