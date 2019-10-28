"Динамо" в чемпионате уже никто не боится": бывший тренер киевлян раскритиковал клуб

Йожеф Сабо / Фото: Канал Футбол

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Бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением об игре киевлян в матче чемпионата Украины.

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"Карпатам" было нечего терять. Они ждали свой момент и реализовали его. Конечно, Шабанова нельзя ни в чем винить. Он не специально срезал мяч в свои ворота. Нужно, чтобы Артема поддержали товарищи по команде и тренерский штаб. Матч он провел хороший", – отметил специалист.

Напомним, в матче 12-го тура Премьер-лиги "Динамо" сыграло вничью с "Карпатами", забив не только в чужие ворота, но и в свои. Итогом поединка стал счет 1:1 на табло НСК "Олимпийский".

"Динамо" в чемпионате уже никто не боится. Динамовский футбол пропал. Нет того прессинга, запала, натиска, быстрых голов. Еще до чемпионата говорил, что они будут бороться за второе место – так оно и есть", – сказал Йожеф Сабо.

При этом в игре с "Карпатами" "Динамо" пробило зрительское дно сезона. Матч, в котором киевляне не сумели одолеть одного из аутсайдеров чемпионата, посетило всего 5 085 человек.

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