"Динамо" в срочном порядке вернет изгоя Хацкевича обратно в команду

Назарий Русин будет готовится ко второй части чемпионата с киевлянами

Назарий Русин / Фото: Футбол 24

"Динамо" досрочно вернет из аренды в "Заре" нападающего Назария Русина.

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Решение по Русину уже принято, форвард начнет подготовку ко второй части чемпионата Украины вместе с "Динамо". При этом главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заинтересован в том, чтобы Русин оставался в команде.

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Смотрите гол Назария Русина:

Напомним, "Заря" арендовала Русина у "Динамо" минувшим летом сроком на один год, но в соглашении между клубами есть опция, согласно которой "бело-синие" имеют право после Нового года досрочно вернуть форварда в свои ряды.

Отметим, что эта ситуация возникла из-за того, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в применении запрещенных препаратов. До конца расследования "Динамо" пока не может предоставить более детальную информацию.

Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

Смотрите, как Беседин забивает за "Динамо":

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