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"Динамо" – "Вардар": видеотрансляция третьего спарринга киевлян в Турции

23 января, 12:03

Поединок начнется в 16:00

В четверг, 23 января, киевское "Динамо" проведет третий поединок в 2020 году. После победы над "Нефтчи", киевляне встретятся с "Вардаром" из Северной Македонии. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.

Поединок состоится в рамках турнира "Gloria Cup", в котором также принимает участие хорватский клуб "Хайдук".

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Расписание спаррингов "Динамо" в Турции

  • 19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Польша) – 1:1
  • 20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан) – 2:1
  • 23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)
  • 24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)
  • 27.01.2020 "Динамо" К – "Динамо" (Брест, Беларусь)
  • 28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Отметим, что Виктор Цыганков восстанавливается от повреждения и пока не принимает участия в матчах. Также только вернулся в общую группу защитник Денис Попов.

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Кстати, футболиста киевского "Динамо" застали на яхте с женщинами: его жена готовится к разводу. Защитник Карлос Самбрано вляпался еще в одну неприятную историю.

Смотрите, как "Динамо" играло в осенней части сезона с "Шахтером"

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Динамо Киев Вардар Македония

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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