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"Динамо" – "Ворскла": где смотреть матч чемпионата Украины

22 февраля, 12:00

Список трансляций матча чемпионата Украины "Динамо" - "Ворскла"

В субботу, 22 февраля, киевское "Динамо" проведет первый официальный матч в весенней части сезона. В 19-м туре чемпионата Украины киевляне на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского примет полтавскую "Ворсклу". Матч начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на телеканале "2+2". "Динамо" – "Ворскла" онлайн трансляция уже доступа на нашем сайте.

Поединок пройдет не на "Олимпийском", а на клубном стадионе "Динамо", так как киевляне отбывают наказание в виде одного матча без зрителей за расистский скандал в осеннем матче против "Шахтера" в Харькове.

Во время зимней паузы "Динамо" рассталось с Денисом Гармашем, Жерсоном Родригесом, Сидклеем, Карлосом Самбрано и Дерлисом Гонсалесом, который играл в аренде в "Сантосе". Зато вернули из аренды нападающего Назария Русина, который призван заменить Артема Беседина – форвард сборной Украины подозревается в употреблении допинга и до завершения расследования не имеет права играть.

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"Ворскла" зимой потеряла Зураба Очигаву, Мирослава Мазура, Тодора Петровича, Юрияй Коломойца, Рубина Хебая и Тараса Сакива,а на смену им пришли Руслан Степанюк, Дмитрий Щербак, Евгений Опанасенко, Владислав Кулач, Давид Пуцлин и Владимир Одарюк.

"Динамо" является безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.16, на ничью – 7.25, на победу "Ворсклы" – 9.75.

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Ранее мы писали, что "Динамо" не сможет рассчитывать на основного футболиста в матче с "Ворсклой". Никита Бурда восстанавливается от травмы.

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Источник: Сегодня|Спорт

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