"Динамо" – "Ворскла": онлайн трансляция матча чемпионата Украины

В субботу, 22 февраля, стартует весенняя часть чемпионата Украины. В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского "Динамо" в рамках 19-го тура Премьер-лиги сыграет с полтавской "Ворсклой". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ВОРСКЛА"

Матч "Динамо" – "Ворскла" пройдет при пустых трибунах, так как киевляне наказаны за поведение своих болельщиков в матче против "Шахтера" в Харькове, когда столичные фанаты оскорбили на расовой почве капитана "горняков" Тайсона.

История противостояния "Динамо" – "Ворскла":

Сегодняшняя встреча станет для команд 53-й в истории. Подавляющее преимущество имеет "Динамо" – 39 побед при четырех поражениях. Еще девять встреч завершились ничьей. В первом круге текущего чемпионата "Динамо" разгромило "Ворсклу" в Полтаве со счетом 5:0. Отличились Цыганков, Шабанов, Де Пена и Беседин.

Кадровая ситуация перед матчем "Динамо" – "Ворскла":

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В этом матче киевляне не смогут рассчитывать на Артема Беседина – форвард подозревается в употреблении запрещенных препаратов и отстранен на время следствия. Других дисквалифицированных у "Динамо" нет, но нужно аккуратно играть Никите Бурде, Беньямину Вербичу, Виталию Миколенко, Денису Попов, Сергею Сидорчуку – все они находятся под угрозой дисквалификации. Правда, Бурда все равно не появится на поле, так как еще не полностью восстановился от травмы.

У "Ворсклы" не сыграют Луизао и Александр Скляр, также под угрозой дисквалификации находятся Владимир Баенко, Вадим Сапай, Эдин Шехич.

Подготовка к матчу "Динамо" – "Ворскла":

Обе команды готовились к возобновлению сезона в Турции. "Динамо" провело два сбора в Белеке, где сыграло 12 контрольных матчей – восемь побед, две ничьих и два поражения.

Полтавчане провели шесть матчей, но выиграли лишь один – против "Насафа" (2:1), еще в четырех были зафиксированы ничьи.

Во время зимней паузы в составе "Динамо" произошло несколько существенных изменений – покинули команду Денис Гармаш, Жерсон Родригес, Сидклей, Карлос Самбрано и Дерлис Гонсалес. Из аренды был отозван нападающий Назарий Русин, призванный заменить Беседина, также киевляне пополнились нигерийцем Бенито, но он пока тренируется с молодежным составом.

Все голы второго сбора "Динамо":

"Ворскла" тоже не сидела со сложенными руками – полтавчане усилились Русланом Степанюком, Дмитрием Щербаком, Евгением Опанасенко, Владиславом Кулачем, Давидом Пуцлиным. Также вернулся из аренды Владимир Одарюк. Тем не менее, не обошлось и без потерь: команду покинули Зураб Очигава, Мирослав Мазур, Тодор Петрович, Юрий Коломоец, Рубин Хебай и Тарас Сакив.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Ворскла":

"Динамо" является безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.16, на ничью – 7.25, на победу "Ворсклы" – 9.75.

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