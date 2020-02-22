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"Динамо" – "Ворскла": онлайн трансляция матча чемпионата Украины

22 февраля, 10:00

Мультимедийная онлайн трансляция матча чемпионата Украины

В субботу, 22 февраля, стартует весенняя часть чемпионата Украины. В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского "Динамо" в рамках 19-го тура Премьер-лиги сыграет с полтавской "Ворсклой". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ВОРСКЛА"

Матч "Динамо" – "Ворскла" пройдет при пустых трибунах, так как киевляне наказаны за поведение своих болельщиков в матче против "Шахтера" в Харькове, когда столичные фанаты оскорбили на расовой почве капитана "горняков" Тайсона.

История противостояния "Динамо" – "Ворскла":

Сегодняшняя встреча станет для команд 53-й в истории. Подавляющее преимущество имеет "Динамо" – 39 побед при четырех поражениях. Еще девять встреч завершились ничьей. В первом круге текущего чемпионата "Динамо" разгромило "Ворсклу" в Полтаве со счетом 5:0. Отличились Цыганков, Шабанов, Де Пена и Беседин.

Кадровая ситуация перед матчем "Динамо" – "Ворскла":

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В этом матче киевляне не смогут рассчитывать на Артема Беседина – форвард подозревается в употреблении запрещенных препаратов и отстранен на время следствия. Других дисквалифицированных у "Динамо" нет, но нужно аккуратно играть Никите Бурде, Беньямину Вербичу, Виталию Миколенко, Денису Попов, Сергею Сидорчуку – все они находятся под угрозой дисквалификации. Правда, Бурда все равно не появится на поле, так как еще не полностью восстановился от травмы.

У "Ворсклы" не сыграют Луизао и Александр Скляр, также под угрозой дисквалификации находятся Владимир Баенко, Вадим Сапай, Эдин Шехич.

Подготовка к матчу "Динамо" – "Ворскла":

Обе команды готовились к возобновлению сезона в Турции. "Динамо" провело два сбора в Белеке, где сыграло 12 контрольных матчей – восемь побед, две ничьих и два поражения.

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Полтавчане провели шесть матчей, но выиграли лишь один – против "Насафа" (2:1), еще в четырех были зафиксированы ничьи.

Во время зимней паузы в составе "Динамо" произошло несколько существенных изменений – покинули команду Денис Гармаш, Жерсон Родригес, Сидклей, Карлос Самбрано и Дерлис Гонсалес. Из аренды был отозван нападающий Назарий Русин, призванный заменить Беседина, также киевляне пополнились нигерийцем Бенито, но он пока тренируется с молодежным составом.

Все голы второго сбора "Динамо":

"Ворскла" тоже не сидела со сложенными руками – полтавчане усилились Русланом Степанюком, Дмитрием Щербаком, Евгением Опанасенко, Владиславом Кулачем, Давидом Пуцлиным. Также вернулся из аренды Владимир Одарюк. Тем не менее, не обошлось и без потерь: команду покинули Зураб Очигава, Мирослав Мазур, Тодор Петрович, Юрий Коломоец, Рубин Хебай и Тарас Сакив.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Ворскла":

"Динамо" является безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.16, на ничью – 7.25, на победу "Ворсклы" – 9.75.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
Разница 24
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
18
10
3
5
23
17
6
33
Забитые 23
Пропущеные 17
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
18
4
2
12
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П Н

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Ворскла Полтава

Источник: Сегодня|Спорт

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