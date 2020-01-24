"Динамо" впервые проиграло на зимнем сборе в Турции

Следующий поединок киевляне проведут против команды Милевского и Хачериди

Динамо - Хайдук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" провело четвертый товарищеский матч на первом сборе в Турции. Команда Михайличенко встречалась представителем из Хорватии – "Хайдуком". На нашем сайте была доступна видеотрансляция "Динамо" – "Хайдук".

Единственный мяч во встрече был забит на последней минуте. После подачи с углового игрок "Хайдука" Радич перекинул Бущана. На 20-й минуте кипер киевлян отразил пенальти. Это первое поражение киевлян в на турецком сборе.

Читайте также: бывший игрок "Динамо" оценил дальнейшие перспективы Беседина

"Динамо" – "Хайдук" – 0:1

Реклама

Гол: Радич, 90

"Динамо": Бущан – Миколенко (Пиварич, 46), Шабанов (Сирота, 46), Попов (Кадар, 46), Кендзера (Караваев, 46) – Шепелев (Вивчаренко, 46), Сидорчук (Кадири, 46) – Де Пена (Дуэлунд, 46), Шапаренко (Буяльский, 46), Цитаишвили (Забарный, 46) – Русин (Соль, 46).

В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

"Хайдук": Посавец – Радич, Исмаили (Юрич, 73), Вучур, Юранович (Чолина, 73) – Хамза (Дольчек, 73), Цакаташ (Теклич, 73), Бассель (Деллова, 73), Эдуок (Неясмич, 73) – Яколиш (да Силва, 46), Крекович (Тахирай, 46).

Отметим, что свой следующий спарринг киевляне сыграют во вторник 28 января с "Динамо" (Брест) Милевского и Хачериди.

Смотрите, как "Динамо" играло в осенней части сезона с "Шахтером":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама