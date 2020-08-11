"Динамо" вступило в борьбу за сына того самого Ривалдо: футболист может усилить атаку киевлян

Также нападающего очень хотят видеть несколько команд чемпионата Польши

По информации румынского сайта Sport.ro, киевское "Динамо" и новый тренер Мирча Луческу рассматривают возможность усилить атаку команды форвардом Ривалдиньо. На данный момент у 25-летнего футболиста контракт с румынским клубом "Виторул", который истекает через год. Ранее мы писали, что "Динамо" определилось с судьбой 6-кратного чемпиона страны.

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Источник сообщает, что о трансфере Ривалдиньо с "Виторулом" уже якобы договорилась польская "Краковия", а еще игроком, помимо "Динамо", интересуется "Легия" и неназванный клуб из ОАЭ. Отмечается, что у футболиста испанский паспорт, что делает его еще более привлекательным для польской лиги, где правила в отношении граждан стран, не входящих в ЕС, строже, чем в Румынии.

Ривалдиньо/Фото Viitorul FC

Стоит отметить, что Ривалдиньо является сыном известнейшего в прошлом форварда сборной Бразилии, "Барселоны" и "Милана" – Ривалдо. Однако до успехов отца, который становился чемпионом мира и победителем Лиги чемпионов, ему еще очень далеко.

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До "Виторула" Ривалдиньо выступал в Бразилии, Португалии и Болгарии. В прошлом сезоне в чемпионате Румынии отыграл 16 матчей, забил 6 голов и сделал 4 передачи.

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