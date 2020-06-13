"Динамо" выиграло у "Зари" матч за Лигу чемпионов с удалением и остановкой игры из-за ливня

В чемпионате Украины по футболу состоялся поединок главных претендентов на второе место в турнирной таблице, которое дает пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. В Запорожье на "Славутич-Арене" "Динамо" обыграло "Зарю" со счетом 3:1 и вышло на чистую вторую строчку, обойдя на три очка луганчан. Мы вели онлайн матча "Заря" – "Динамо".

Видео матча "Заря" – "Динамо" (1:3)

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Отметим, что матч "Заря" – "Динамо" был прерван после первого тайма на 30 минут из-за ливня с градом и грозой, который обрушился на Запорожье. На тот момент счет был ничейным – 0:0.

После возобновления игры "Заря" быстро открыла счет. Шабанов сбил в штрафной площадке Тымчика, и Юрченко на 54-й минуте реализовал пенальти. Однако "Динамо" не выбросило белый флаг. Решающими стали три одномоментных замены, сделанных Алексеем Михайличенко. На 62-й минуте он выпустил Цыганкова, Вербича и Де Пену, которые помогли киевлянам склонить чашу весов в свою пользу.

На 71-й минуте "Динамо" удалось сравнять счет. После комбинации с участием вышедших на замену Цыганкова и Вербича, удалось отличиться полузащитнику киевлян Буяльскому. Так счет стал равным – 1:1.

А уже на 75-й минуте "Динамо" вышло вперед – 2:1. Ворвавшись в штрафную "Зари", отличился еще один джокер Михайличенко – Де Пена.

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На 83-й минуте у "Зари" был удален Цвек за грубый фол на Сидорчуке. Оказавшись в большинстве, "Динамо" довело принципиальный матч до важной для себя победы. Закрепил ее шикарным голом со штрафного на 96-й минуте Цыганков – 3:1 в пользу киевлян.

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Добавим, что это был уже третий матч между "Зарей" и "Динамо" в текущем сезоне. На первом этапе чемпионата Украины в Запорожье "Динамо" на последних минутах упустило победу, ведя в счете в два мяча. Та игра завершилась вничью 2:2. А затем в Киеве "Заря" одолела команду Алексея Михайличенко со счетом 2:1.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Заря" рискует прекратить свое существование в этом году. Чтобы заработать себе на жизнь, команде нужно выйти в групповой раунд Лиги Европы, иначе может наступить финансовый коллапс.

Также мы рассказывали, что перед принципиальным матчем "Динамо" напомнили о долге перед "Зарей". По словам Сергея Рафаилова, столичный клуб не рассчитался с луганчанами за трансфер Александра Караваева.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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