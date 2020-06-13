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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" выиграло у "Зари" матч за Лигу чемпионов с удалением и остановкой игры из-за ливня

13 июня, 19:22

Олег Люлька Олег Люлька

В многострадальном поединке в Запорожье киевляне одержали волевую победу благодаря удачным заменам Михайличенко

В чемпионате Украины по футболу состоялся поединок главных претендентов на второе место в турнирной таблице, которое дает пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. В Запорожье на "Славутич-Арене" "Динамо" обыграло "Зарю" со счетом 3:1 и вышло на чистую вторую строчку, обойдя на три очка луганчан. Мы вели онлайн матча "Заря" – "Динамо".

Видео матча "Заря" – "Динамо" (1:3)

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Отметим, что матч "Заря" – "Динамо" был прерван после первого тайма на 30 минут из-за ливня с градом и грозой, который обрушился на Запорожье. На тот момент счет был ничейным – 0:0.

После возобновления игры "Заря" быстро открыла счет. Шабанов сбил в штрафной площадке Тымчика, и Юрченко на 54-й минуте реализовал пенальти. Однако "Динамо" не выбросило белый флаг. Решающими стали три одномоментных замены, сделанных Алексеем Михайличенко. На 62-й минуте он выпустил Цыганкова, Вербича и Де Пену, которые помогли киевлянам склонить чашу весов в свою пользу.

На 71-й минуте "Динамо" удалось сравнять счет. После комбинации с участием вышедших на замену Цыганкова и Вербича, удалось отличиться полузащитнику киевлян Буяльскому. Так счет стал равным – 1:1.

А уже на 75-й минуте "Динамо" вышло вперед – 2:1. Ворвавшись в штрафную "Зари", отличился еще один джокер Михайличенко – Де Пена.

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На 83-й минуте у "Зари" был удален Цвек за грубый фол на Сидорчуке. Оказавшись в большинстве, "Динамо" довело принципиальный матч до важной для себя победы. Закрепил ее шикарным голом со штрафного на 96-й минуте Цыганков – 3:1 в пользу киевлян.

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Читайте также: Болельщики "Зари" нашли способ поддержать свою команду в игре за второе место с "Динамо"

Добавим, что это был уже третий матч между "Зарей" и "Динамо" в текущем сезоне. На первом этапе чемпионата Украины в Запорожье "Динамо" на последних минутах упустило победу, ведя в счете в два мяча. Та игра завершилась вничью 2:2. А затем в Киеве "Заря" одолела команду Алексея Михайличенко со счетом 2:1.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Заря" рискует прекратить свое существование в этом году. Чтобы заработать себе на жизнь, команде нужно выйти в групповой раунд Лиги Европы, иначе может наступить финансовый коллапс.

Также мы рассказывали, что перед принципиальным матчем "Динамо" напомнили о долге перед "Зарей". По словам Сергея Рафаилова, столичный клуб не рассчитался с луганчанами за трансфер Александра Караваева.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
6
5
14
18
41
-23
23
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Источник: Сегодня|Спорт

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