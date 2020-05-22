"Динамо" вышло из карантина беззубым: киевляне не смогли забить лидеру Первой лиги

Киевское "Динамо" в первом контрольном матче после карантина не смогло обыграть лидера Первой лиги "Рух" из Львова. Полная запись матча "Динамо" – "Рух" есть на нашем сайте. Матч состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершился нулевой ничьей. Из-за карантинных мер в Украине поединок проходил при пустых трибунах, а футболистам запрещено было жать друг другу руки.
В первом тайме киевляне создали несколько опасных моментов, но поразить ворота Мысака так и не удалось. Алексей Михайличенко удивил тем, что выпустил на правый фланг атаки Владимира Шепелева, при том, что на лавке запасных оставались номинальные фланговые игроки Карлос де Пена и Георгий Цитаишвили. Напомним, что основной правый вингер киевлян Виктор Цыганков, а также еще четыре игрока "Динамо" травмировались на тренировке.
Во втором тайме де Пена вышел на замену и существенно усилил игру, именно его удар пришелся в каркас ворот. А вот Цитаишвили так и остался смотреть за игрой с лавки.
"Динамо" – "Рух" – 0:0
"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Кендзера (Бенито, 68), Миколенко, Шабанов, Попов, Сидорчук, Буяльский (Дуэлунд, 58), Шепелев (Сирота, 74), Андриевский (Караваев, 46), Вербич (де Пена, 58), Русин (Соль, 58)
Ранее стало известно, что возобновление чемпионата Украины перенесли на неделю вперед. Изначально футбол должен был вернуться 30 мая, но теперь планируют возобновить Премьер-лигу 6 июня.
Смотрите, как "Динамо" играло до карантина:
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