"Динамо" вышло из карантина беззубым: киевляне не смогли забить лидеру Первой лиги

Киевляне не смогли распечатать ворота соперника в первом матче после карантина

Киевское "Динамо" в первом контрольном матче после карантина не смогло обыграть лидера Первой лиги "Рух" из Львова. Полная запись матча "Динамо" – "Рух" есть на нашем сайте. Матч состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершился нулевой ничьей. Из-за карантинных мер в Украине поединок проходил при пустых трибунах, а футболистам запрещено было жать друг другу руки.

В первом тайме киевляне создали несколько опасных моментов, но поразить ворота Мысака так и не удалось. Алексей Михайличенко удивил тем, что выпустил на правый фланг атаки Владимира Шепелева, при том, что на лавке запасных оставались номинальные фланговые игроки Карлос де Пена и Георгий Цитаишвили. Напомним, что основной правый вингер киевлян Виктор Цыганков, а также еще четыре игрока "Динамо" травмировались на тренировке.

Во втором тайме де Пена вышел на замену и существенно усилил игру, именно его удар пришелся в каркас ворот. А вот Цитаишвили так и остался смотреть за игрой с лавки.

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"Динамо" – "Рух" – 0:0

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Кендзера (Бенито, 68), Миколенко, Шабанов, Попов, Сидорчук, Буяльский (Дуэлунд, 58), Шепелев (Сирота, 74), Андриевский (Караваев, 46), Вербич (де Пена, 58), Русин (Соль, 58)

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Ранее стало известно, что возобновление чемпионата Украины перенесли на неделю вперед. Изначально футбол должен был вернуться 30 мая, но теперь планируют возобновить Премьер-лигу 6 июня.

Смотрите, как "Динамо" играло до карантина:

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