"Динамо" заплатит "Боруссии", чтобы она заплатила "Юности": точка в трансфере Ярмоленко в Германию

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

"Динамо" не будет больше платить черниговской школе, которая приложила руку к воспитанию нападающего "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко и планировала заработать еще на его трансфере из киевского клуба в дортмундскую "Боруссию". Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила правомерность позиции ФК "Динамо" в споре против СДЮШОР "Юность". Соответствующее решение было отправлено сторонам 9 января 2019. Ранее мы сообщали, что от "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко и Джейдон Санчо / Фото: Getty Images

Напомним, что в своем иске о взыскании денежных средств по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером Андрея Ярмоленко в "Боруссию" СДЮШОР "Юность" требовала оплатить 286 500 Евро. Согласно договоренности между "Динамо" и "Боруссией" этот платеж должен был совершить киевский клуб. Средства в размере 150 000 Евро "Динамо" оплатило еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж.

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На официальном сайте "Динамо" утверждают, что, пренебрегая интересами спортивной школы и детей, которые могли уже давно пользоваться современным оборудованием в отремонтированном учебном заведении, его руководство умышленно отказывалось от получения оставшейся суммы – 136 500 евро. Зато от клуба манипулятивно требовали повторной уплаты полного платежа. Но при рассмотрении спора Палатой по разрешению споров ФИФА в полном объеме были учтены доводы киевлян о правомерности уплаты платежа в размере 150 000 евро и основания, которые сделали невозможным пересчет остатка средств от ФК "Динамо".

В итоге Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией "Динамо" и приняла решение – обязать "Боруссию" Дортмунд (как клуб, который в соответствии с регламентом должен был уплатить эти средства) перечислить в пользу СДЮШОР "Юность" 136 000 евро. При этом "Динамо" и "Боруссия" договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а киевский клуб их безотлагательно компенсирует команде из Дортмунда.

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