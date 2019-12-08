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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" – "Заря": онлайн матча чемпионата Украины

8 декабря, 12:10

Мультимедийная трансляция матча 17-го тура чемпионата Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 9 декабря, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 17-го тура чемпионата Украины: столичное "Динамо" примет луганскую "Зарю". Это будет битва второй и третьей команд Премьер-лиги. Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ЗАРЯ" – 0:0

"Динамо" подходит к важнейшему поединку в роли второй команды турнирной таблицы чемпионата Украины. Правда, киевляне опережают "Зарю" всего на два балла, поэтому уже сегодня команды могут поменяться местами, если победа достанется луганчанам.

В затылок им дышит "Десна", которая в случае собственной победы в матче с "Карпатами" окажется в выиграшном положении при любом исходе поединка в Киеве: либо сравняется с "Динамо", либо обойдет "Зарю".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
15
2
0
48
8
40
47
Забитые 48
Пропущеные 8
Разница 40
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
16
10
3
3
34
10
24
33
Забитые 34
Пропущеные 10
Разница 24
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
9
3
4
23
10
13
30
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В П Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
17
9
3
5
21
16
5
30
Забитые 21
Пропущеные 16
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В Н В
6
КолосКолосКол
17
6
2
9
16
28
-12
20
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П П
7
МариупольМариупольМар
16
4
6
6
15
25
-10
18
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
17
5
3
9
17
26
-9
18
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В Н П
9
ОлимпикОлимпикОли
17
5
3
9
15
30
-15
18
Забитые 15
Пропущеные 30
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н В
10
КарпатыКарпатыКар
16
2
5
9
12
25
-13
11
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
2
11
11
30
-19
11
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ВорсклаВорсклаВор
17
3
2
12
10
32
-22
11
Забитые 10
Пропущеные 32
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П П П

Виктору Скрипнику придется поломать голову, чтобы заменить своих лидеров, ведь по условиям арендного соглашения сыграть против "Динамо" не сможет Назарий Русин, а Богдан Леднев отбывает одноматчевую дисквалификацию.

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У "Динамо" под вопросом участие основного левого защитника Виталий Миколенко, получившего повреждение в предыдущем поединке. Зато вернулся в основную обойму Денис Попов. Также мы писали, что в состав "Динамо" вернулся вице-чемпион мира.

В матче первого круга команды выдали суперматч. Киевляне после первого тайма выигрывали в два мяча, но в итоге упустили победу, а решающий гол Абу Ханна забил красивым ударом через себя.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.50, на ничью – 4.00, на победу "Зари" – 5.50.

Ранее в луганской "Заре" заговорили о спецраздевалках для геев: новые откровения скандального Рафаилова. В руководстве луганского клуба, за которым закрепилось прозвище "Мужики", развили пикантную тему.

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Источник: Сегодня|Спорт

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