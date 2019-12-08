"Динамо" – "Заря": онлайн матча чемпионата Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 9 декабря, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 17-го тура чемпионата Украины: столичное "Динамо" примет луганскую "Зарю". Это будет битва второй и третьей команд Премьер-лиги. Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ЗАРЯ" – 0:0

"Динамо" подходит к важнейшему поединку в роли второй команды турнирной таблицы чемпионата Украины. Правда, киевляне опережают "Зарю" всего на два балла, поэтому уже сегодня команды могут поменяться местами, если победа достанется луганчанам.

В затылок им дышит "Десна", которая в случае собственной победы в матче с "Карпатами" окажется в выиграшном положении при любом исходе поединка в Киеве: либо сравняется с "Динамо", либо обойдет "Зарю".

Виктору Скрипнику придется поломать голову, чтобы заменить своих лидеров, ведь по условиям арендного соглашения сыграть против "Динамо" не сможет Назарий Русин, а Богдан Леднев отбывает одноматчевую дисквалификацию.

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Смотрите, как Русин забивает в чемпионате Украины:

У "Динамо" под вопросом участие основного левого защитника Виталий Миколенко, получившего повреждение в предыдущем поединке. Зато вернулся в основную обойму Денис Попов. Также мы писали, что в состав "Динамо" вернулся вице-чемпион мира.

В матче первого круга команды выдали суперматч. Киевляне после первого тайма выигрывали в два мяча, но в итоге упустили победу, а решающий гол Абу Ханна забил красивым ударом через себя.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.50, на ничью – 4.00, на победу "Зари" – 5.50.

Ранее в луганской "Заре" заговорили о спецраздевалках для геев: новые откровения скандального Рафаилова. В руководстве луганского клуба, за которым закрепилось прозвище "Мужики", развили пикантную тему.

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