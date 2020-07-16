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"Динамо" – "Заря": онлайн матча за Лигу чемпионов

Четверг, 16 июля

Динамо

19:00

Заря

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня в Киеве пройдет суперматч: "Динамо" принимает "Зарю". Этот поединок может стать ключевым в развязке увлекательной борьбы за вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, дающей право сыграть в Лиге чемпионов. Игра "Динамо" – "Заря" пройдет на "Олимпийском" и начнется в 19:00, а мы проводим текстовый онлайн встречи.

"Динамо" – "Заря"

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За два тура до финиша чемпионата Украины расклад такой: "Шахтер" недосягаем, у "Зари" 57 очков и второе место, у "Динамо" 56 очков и третье место, у "Десны" 55 очков и четвертое место.

Таким образом, "Заря" досрочно может гарантировать себе второе место, а с ним и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, если сегодня победит. Ничья также устраивает команду Виктора Скрипника – тогда в последнем туре нужно будет сыграть не хуже, чем "Динамо". Матчи последнего тура: "Заря" – "Десна" и "Колос" – "Динамо".

"Динамо" в случае победы обходит "Зарю", но в последнем туре нужно будет сыграть не хуже луганского клуба.

При определенных раскладах есть шансы на вторую строчку и у "Десны". Например, если в этом туре "Динамо" и "Заря" играют вничью, а "Десна" побеждает "Александрию", то у "Зари" и "Десны" станет по 58 очков. Тогда победа одной из команд в очной встрече в последнем туре выводит ее в ЛЧ.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
31
26
3
2
78
24
54
81
Забитые 78
Пропущеные 24
Разница 54
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДинамоДинамоДин
30
17
5
8
62
32
30
56
Забитые 62
Пропущеные 32
Разница 30
Результаты последних матчей: Н П П В В
4
ДеснаДеснаДес
30
17
4
9
57
29
28
55
Забитые 57
Пропущеные 29
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
30
13
6
11
44
44
0
45
Забитые 44
Пропущеные 44
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П П П
6
КолосКолосКол
31
9
2
20
31
59
-28
29
Забитые 31
Пропущеные 59
Разница -28
Результаты последних матчей: П П П В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Судить матч будет Екатерина Монзуль. Примечательно, что при ее судействе "Динамо" проиграло все три матча в Премьер-лиге: "Днепру-1", "Шахтеру" и "Десне", а "Заря" уступила "Десне" и упустила победу над "Александрией". Оба клуба были недовольны действиями Екатерины.

"Динамо" – "Заря": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор называют хозяев фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.73, тогда как на победу "Зари" можно сделать ставку с коэффициентом 4.70, а на ничью – 3.80.

Эксперты подсчитали вероятность результата матча: победа "Динамо" – 55 процентов, ничья – 25 процентов, победа "Зари" – 20 процентов.

Букмекеры прогнозируют большое количество забитых голов в этом сверхважном поединке. С вероятностью в 56 процентов их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.70, а на "меньше 2,5 гола" котировка 2.15.

ТОП-3 вероятных авторов гола в каждой команде:

  • Виктор Цыганков, "Динамо" – 2.50 (коэффициент на "забьет гол")
  • Беньямин Вербич, "Динамо" – 2.50
  • Корлос де Пена, "Динамо" – 3.00
  • Владислав Кабаев, "Заря" – 3.00
  • Артем Громов, "Заря" – 3.60
  • Кочергин, Лунев, Хомченовский – по 5.00

"Динамо" – "Заря": где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет телеканал "2+2", который можно смотреть на сервисе oll.tv. Расширенная трансляция поединка с включениями до игры, в перерыве и после матча будет доступна на официальном клубном канале "Динамо" на YouTube.

В предыдущем туре чемпионата Украины "Динамо" сыграло вничью с "Александрией" – 2:2.

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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