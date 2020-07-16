"Динамо" – "Заря": онлайн матча за Лигу чемпионов

Сегодня в Киеве пройдет суперматч: "Динамо" принимает "Зарю". Этот поединок может стать ключевым в развязке увлекательной борьбы за вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, дающей право сыграть в Лиге чемпионов. Игра "Динамо" – "Заря" пройдет на "Олимпийском" и начнется в 19:00, а мы проводим текстовый онлайн встречи.

"Динамо" – "Заря"

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За два тура до финиша чемпионата Украины расклад такой: "Шахтер" недосягаем, у "Зари" 57 очков и второе место, у "Динамо" 56 очков и третье место, у "Десны" 55 очков и четвертое место.

Таким образом, "Заря" досрочно может гарантировать себе второе место, а с ним и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, если сегодня победит. Ничья также устраивает команду Виктора Скрипника – тогда в последнем туре нужно будет сыграть не хуже, чем "Динамо". Матчи последнего тура: "Заря" – "Десна" и "Колос" – "Динамо".

"Динамо" в случае победы обходит "Зарю", но в последнем туре нужно будет сыграть не хуже луганского клуба.

При определенных раскладах есть шансы на вторую строчку и у "Десны". Например, если в этом туре "Динамо" и "Заря" играют вничью, а "Десна" побеждает "Александрию", то у "Зари" и "Десны" станет по 58 очков. Тогда победа одной из команд в очной встрече в последнем туре выводит ее в ЛЧ.

Судить матч будет Екатерина Монзуль. Примечательно, что при ее судействе "Динамо" проиграло все три матча в Премьер-лиге: "Днепру-1", "Шахтеру" и "Десне", а "Заря" уступила "Десне" и упустила победу над "Александрией". Оба клуба были недовольны действиями Екатерины.

"Динамо" – "Заря": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор называют хозяев фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.73, тогда как на победу "Зари" можно сделать ставку с коэффициентом 4.70, а на ничью – 3.80.

Эксперты подсчитали вероятность результата матча: победа "Динамо" – 55 процентов, ничья – 25 процентов, победа "Зари" – 20 процентов.

Букмекеры прогнозируют большое количество забитых голов в этом сверхважном поединке. С вероятностью в 56 процентов их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.70, а на "меньше 2,5 гола" котировка 2.15.

ТОП-3 вероятных авторов гола в каждой команде:

Виктор Цыганков, "Динамо" – 2.50 (коэффициент на "забьет гол")

Беньямин Вербич, "Динамо" – 2.50

Корлос де Пена, "Динамо" – 3.00

Владислав Кабаев, "Заря" – 3.00

Артем Громов, "Заря" – 3.60

Кочергин, Лунев, Хомченовский – по 5.00

"Динамо" – "Заря": где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет телеканал "2+2", который можно смотреть на сервисе oll.tv. Расширенная трансляция поединка с включениями до игры, в перерыве и после матча будет доступна на официальном клубном канале "Динамо" на YouTube.

В предыдущем туре чемпионата Украины "Динамо" сыграло вничью с "Александрией" – 2:2.

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