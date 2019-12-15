Динамовец Беседин в отпуске будет занят лечением "очень неприятной травмы"

У лучшего бомбардира киевлян в чемпионате Украины - проблемы с коленом

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Вместо отпуска нескольких игроков "Динамо" ожидают медицинские процедуры, связанные с восстановлением после травм, полученных на финише календарного года. Напомним, в заключительной игре 2019-го "Динамо" обыграло на выезде "Десну" 1:0.

При этом лучший бомбардир киевлян в нынешнем чемпионате Артем Беседин не вышел на игру в Чернигове из-за травмы, а чемпион мира среди 20-летних Денис Попов во втором тайме из-за повреждения уступил место на поле Кендзере.

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"У Беседина травма очень неприятная, – рассказал после матча с "Десной" главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. – Ему придется недели три проходить медицинское восстановление. Артем повредил боковую связку колена. А по поводу Попова ответить пока не могу – ситуация по его травме прояснится после медицинского обследования. Сейчас ясно только то, что у него что-то с голеностопом"

Ранее Михайличенко похвалил себя за матч,который привел к вылету "Динамо" из еврокубков. Главный тренер киевлян, оценивая свою работу, поставил себе минус за игру с "Зарей" и плюс – за "Лугано".

Смотрите, как "Лугано" выбило "Динамо" из еврокубков

Также сообщалось, что Суркис принял решение по тренерскому вопросу в "Динамо". Несмотря на вылет из еврокубков, президент киевского клуба не намерен увольнять Алексея Михайличенко. Босс "бело-синих" считает, что 56-летнему специалисту следует дать возможность поработать с командой на зимних сборах. Выводы о его работе будут сделаны уже летом.

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