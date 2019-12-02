Длинноногая Апанащенко, пробивавшая оборону третьей команды мира, лучшая футболистка Украины

Нападающая "Жилстрой-1" и лучший бомбардир сборной в отборе к чемпионату мира, выиграла титул второй год

Дарья Апанащенко/ФК "Жилстрой-1"

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Лучшей футболисткой Украины второй год подряд стала 33-летняя нападающая "Жилстрой-1" Дарья Анапащенко, которая обошла конкуренток из "Жилстроя-2" – Яну Калинину и Надежду Кунину. Обладательница приза не сумела посетить церемонию, а награду ей передаст тренер команды. Ранее мы писали, что Зинченко стал лучшим легионером Украины.

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Апанащенко стала лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2019. Благодаря ее точному удару "сине-желтые" во Львове обыграли будущего бронзового призера "мира" Швецию -1:0, но мундиаль не вышли, став третьими в группе. Ранее Апанащенко рассказала, почему Украина никак не сыграет на чемпионате мира.

Дарья Апанащенко/ФК "Жилстрой-1"

"Нам не хватает хорошего чемпионата Украины, чтобы, как и в других европейский странах, вместе с мужской была женская команда, – говорила Дарья. – Не хватает тренеров хорошего уровня, детских школ. Очень многого не хватает, можно перечислять и перечислять... Сейчас сборная Украины готовится к отбору на чемпионат Европы-2021. Пришло много новых девочек, в том числе молодых. Но условия такие, что проводится мало сборов и спаррингов. Хотелось бы больше. Нужно играть с грандами и получать опыт для молодежи. Идеально было бы собираться на каждое окно, которое выделяет УЕФА, и играть товарищеские и официальные матчи".

Ранее мы сообщали, что два украинца будут бороться с Зинченко за место в "Манчестер Сити". Защитник донецкого "Шахтера", 23-летний Николай Матвиенко и 20-летний Виталий Миколенко из "Динамо" попали в сферу интересов "горожан".

Мы уже писали, чтолучшим тренером Украины стал Андрей Шевченко. 43-летний наставник национальной сборной обошел Александра Петракова, под руководством которого молодежная сборная страны выиграла титул чемпионов мира среди 20-летних, а также коуча луганской "Зари" Виктора Скрипника.

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