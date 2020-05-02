"Для меня Крым – Украина, война на Востоке – агрессия РФ": игрок "Карпат" извинился за скандальное фото

Полузащитник "Карпат" Алексей Хахлев принес извинения после публикации фото с красным флагом и Лениным.

"Я вырос в украинской семье с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы нашего государства. Имея честь защищать цвета нашей страны, всегда переживал незабываемые эмоции. Проживая за границей, всегда отстаивал ее честь и достоинство, никогда не давал ее унижать в моем присутствии. Мне бы хотелось попросить прощения за мою грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, несмотря на статус, профессию и религию. Для меня Крым – это Украина. Война на Востоке Украины – агрессия со стороны Российской Федерации", – написал Хахлев в Instgram.