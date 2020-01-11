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"Для меня сейчас существует только "Динамо": Русин поделился ожиданиями от начала сезона

11 января, 16:24

Нападающий киевлян планирует пробиться в основу

Назарий Русин

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Нападающий Назарий Русин, который вернулся в "Динамо" после полугодичной аренды в "Заре", поделился впечатлениями от зимнего отпуска и рассказал о своих амбициях на вторую половину сезона.

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"Я хочу не только пробиться в основной состав "Динамо", но и стать лидером команды. Это главная задача для меня", – отметил игрок.

Назарий Русин

Назарий Русин / Фото: Футбол 24

"Думаю, что "Динамо" удастся завоевать серебряные медали. А что касается "Зари", то скажу так: на поле мы соперники, а вне поля – друзья. Даже если я буду играть против луганчан, буду выкладываться на все сто процентов. На поле для меня сейчас существует только "Динамо". Буду ли праздновать гол, если забью "Заре"? Нет, не буду", – добавил Назарий.

Как сообщалось ранее, "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку. "А ведь мог стать вторым Яремчуком", – комментируют болельщики возвращение Назария Русина из "Зари".

Напомним, перед отпуском бывший игрок "Динамо" Артем Милевский обматерил Буяльского за поражение от "Зари". В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля сказал все, что думает об игре своей бывшей команды.

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