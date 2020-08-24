"Днепр-1" договаривается с бразильцами, которые доводили днепрян до финала Лиги Европы

Бывший нападающий "Днепра" Матеус, который выходил с командой в финал Лиги Европы сезона-2014/15, может пополнить ряды "Днепра-1". У 37-летнего бразильца подходит к концу контракт с китайским "Шицзячжуан Эвер Брайт" и он не против вернуться в фактически родной город – сообщает фан-сайт ФК "Днепр". Ранее мы сообщали, что "Днепр-1" усилился воспитанником "Динамо", поигравшим за "Шахтер".

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Напомним, что Матеус выступал за "Днепр" с 2011-го по 2016 годы. Провел 154 матча во всех турнирах, в которых забил 48 мячей и сделал 30 результативных передач.

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Матеус/Фото fc-dnipro.com.ua

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Также, по информации FCDnipro.com, "Днепр-1" возобновил переговоры по трансферу бывшего защитника "Днепра" Дугласа. Днепровский клуб ранее уже предпринимал попытки подписать 30-летнего бразильца, но не договорился с ним по зарплате. Сейчас Дуглас находится в статусе свободного агента, а последней командой защитника был "Шапекоэнсе".

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Отметим, что футболист выступал за "Днепр" с 2013-го по 2016 год, забил один гол в 87 матчах и выходил с командой в финал Лиги Европы. Летом 2016 года на правах свободного агента перебрался в "Сан-Паулу", в составе которого провел только один матч. За "Шапекоэнсе" сделал одну передачу в 73 матчах.

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