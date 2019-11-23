"Днепр-1" испортил дебют Максимову и одолел "Ворсклу" в чемпионате Украины благодаря пенальти

Сегодня в украинской Премьер-лиге состоялось два матча, и оба завершились с одинаковым счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом поединке дня, как мы писали, "Александрия" обыграла "Зарю". А чуть позже "Днепр-1" на своем поле справился с полтавской "Ворсклой".
В этой встрече сошлись два бывших игрока "Днепра" и киевского "Динамо" Дмитрий Михайленко и Юрий Максимов, ныне тренирующие команды. Для Максимова дебют вышел не очень удачным – его подопечные проиграли. Все решил единственный мяч, забитый с пенальти. Дмитрий Коркишко заработал 11-метровый и на 80-й минуте сам же его реализовал.
Эта победа позволила днепрянам подскочить в турнирной таблице с 10-го места на седьмое. Кроме того, они прервали серию без побед, которая составляла уже шесть матчей. А "Ворскла" осталась на последней строчке.
Турнирная таблица
|Місце
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
"Шахтар" Донецьк
|15
|14
|1
|0
|44
|7
|37
|43
|2
"Зоря" Луганськ
|15
|8
|4
|3
|29
|13
|16
|28
|3
"Десна" Чернігів
|14
|8
|3
|3
|21
|8
|13
|27
|4
"Динамо" Київ
|14
|8
|3
|3
|28
|9
|19
|27
|5
"Олександрія"
|15
|8
|3
|4
|18
|14
|4
|27
|6
"Маріуполь"
|14
|4
|5
|5
|14
|21
|-7
|17
|7
"Дніпро-1"
|15
|4
|3
|8
|15
|22
|-7
|15
|8
"Олімпік" Донецьк
|14
|4
|3
|7
|12
|23
|-11
|15
|9
"Колос" Ковалівка
|14
|4
|2
|8
|10
|27
|-17
|14
|10
"Карпати" Львів
|14
|2
|5
|7
|11
|21
|-10
|11
|11
"Львів"
|15
|3
|2
|10
|11
|28
|-17
|11
|12
"Ворскла" Полтава
|15
|2
|2
|11
|9
|29
|-20
|8
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