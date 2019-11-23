"Днепр-1" испортил дебют Максимову и одолел "Ворсклу" в чемпионате Украины благодаря пенальти

"Днепр-1" победил

Сегодня в украинской Премьер-лиге состоялось два матча, и оба завершились с одинаковым счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом поединке дня, как мы писали, "Александрия" обыграла "Зарю". А чуть позже "Днепр-1" на своем поле справился с полтавской "Ворсклой".

В этой встрече сошлись два бывших игрока "Днепра" и киевского "Динамо" Дмитрий Михайленко и Юрий Максимов, ныне тренирующие команды. Для Максимова дебют вышел не очень удачным – его подопечные проиграли. Все решил единственный мяч, забитый с пенальти. Дмитрий Коркишко заработал 11-метровый и на 80-й минуте сам же его реализовал.

Эта победа позволила днепрянам подскочить в турнирной таблице с 10-го места на седьмое. Кроме того, они прервали серию без побед, которая составляла уже шесть матчей. А "Ворскла" осталась на последней строчке.

Турнирная таблица

Місце Команда І В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 "Шахтар" Донецьк Реклама 15 14 1 0 44 7 37 43 2 "Зоря" Луганськ 15 8 4 3 29 13 16 28 3 "Десна" Чернігів 14 8 3 3 21 8 13 27 4 "Динамо" Київ В тренде Сенсация: Криштиану Роналду тайно женился в Марокко 14 8 3 3 28 9 19 27 5 "Олександрія" 15 8 3 4 18 14 4 27 6 "Маріуполь" 14 4 5 5 14 21 -7 17 7 "Дніпро-1" 15 4 3 8 15 22 -7 15 8 "Олімпік" Донецьк 14 4 3 7 12 23 -11 15 9 "Колос" Ковалівка 14 4 2 8 10 27 -17 14 10 "Карпати" Львів 14 2 5 7 11 21 -10 11 11 "Львів" 15 3 2 10 11 28 -17 11 12 "Ворскла" Полтава 15 2 2 11 9 29 -20 8

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