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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Днепр-1" испортил дебют Максимову и одолел "Ворсклу" в чемпионате Украины благодаря пенальти

23 ноября, 19:26

Единственный мяч на 80-й минуте с "точки" забил Дмитрий Коркишко

"Днепр-1" победил

"Днепр-1" победил

Сегодня в украинской Премьер-лиге состоялось два матча, и оба завершились с одинаковым счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом поединке дня, как мы писали, "Александрия" обыграла "Зарю". А чуть позже "Днепр-1" на своем поле справился с полтавской "Ворсклой".

В этой встрече сошлись два бывших игрока "Днепра" и киевского "Динамо" Дмитрий Михайленко и Юрий Максимов, ныне тренирующие команды. Для Максимова дебют вышел не очень удачным – его подопечные проиграли. Все решил единственный мяч, забитый с пенальти. Дмитрий Коркишко заработал 11-метровый и на 80-й минуте сам же его реализовал.

Эта победа позволила днепрянам подскочить в турнирной таблице с 10-го места на седьмое. Кроме того, они прервали серию без побед, которая составляла уже шесть матчей. А "Ворскла" осталась на последней строчке.

Турнирная таблица

МісцеКомандаІВНПЗМПМРМО
1

"Шахтар" Донецьк

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1514104473743
2

"Зоря" Луганськ

1584329131628
3

"Десна" Чернігів

148332181327
4

"Динамо" Київ

В тренде
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5

"Олександрія"

158341814427
6

"Маріуполь"

144551421-717
7

"Дніпро-1"

154381522-715
8

"Олімпік" Донецьк

144371223-1115
9

"Колос" Ковалівка

144281027-1714
10

"Карпати" Львів

142571121-1011
11

"Львів"

1532101128-1711
12

"Ворскла" Полтава

152211929-208

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