"Днепр-1" проиграл шестой матч подряд, "Заря" обошла "Динамо" в Премьер-лиге

Клуб из Днепра уже забыл, когда в последний раз побеждал

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

"Днепр-1" потерпел разгромное домашнее поражение от "Зари" в матче 13-го тура чемпионата Украины. Счет в матче был открыт уже на второй минуте – отличился Кабаев, а в середине первого тайма Иванисеня удвоил преимущество гостей. После перерыва Коркишко сократил отставание, но луганчане достаточно быстро восстановили преимущество благодаря голу Кочергина в два мяча, а незадолго до финального свистка Леднев с пенальти установил окончательный счет.

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Это поражение стало для "Днепр-1" шестым подряд. Команда Дмитрия Михайленко занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги и уже вылетела из Кубка Украины.

"Днепр-1" – "Заря" – 1:4

Голы: Коркишко (60) – Кабаев (2), Иванисеня (21), Кочергин (73), Леднев (83, пен)

"Днепр-1": Юрчук, Лопыренок, Шаповал, Полевой, Гуйе, Снижко, Батагов, Булеца (Коркишко, 46; Кобахидзе, 86), Когут, Назаренко, Супряга (Кулиш, 71).

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"Заря": Шевченко, Иванисеня, Тымчик, Абу-Ханна, Кочергин (Хомченовский, 87), Юрченко, Леднев, Чеберко (Вернидуб, 80), Кабаев (Лунев, 80), Михайличенко, Русин.

Предупреждения: Батагов (35), Полевой (52), Кочергин (76), Абу-Ханна (76), Тымчик (85), Когут (88).

Ранее мы писали, что Суркис затеял усиление: "Динамо" заберет у "Зари" двух самых забивных игроков. Киевский клуб намерен вернуть из аренды в луганской команде Богдана Леднева и Назария Русина.

Смотрите, как Леднев забивает за "Зарю"

Смотрите, как Русин забивает за "Зарю"

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