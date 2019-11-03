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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Днепр-1" проиграл шестой матч подряд, "Заря" обошла "Динамо" в Премьер-лиге

3 ноября, 16:10

Клуб из Днепра уже забыл, когда в последний раз побеждал

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

"Днепр-1" потерпел разгромное домашнее поражение от "Зари" в матче 13-го тура чемпионата Украины. Счет в матче был открыт уже на второй минуте – отличился Кабаев, а в середине первого тайма Иванисеня удвоил преимущество гостей. После перерыва Коркишко сократил отставание, но луганчане достаточно быстро восстановили преимущество благодаря голу Кочергина в два мяча, а незадолго до финального свистка Леднев с пенальти установил окончательный счет.

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Это поражение стало для "Днепр-1" шестым подряд. Команда Дмитрия Михайленко занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги и уже вылетела из Кубка Украины.

"Днепр-1" – "Заря" – 1:4
Голы: Коркишко (60) – Кабаев (2), Иванисеня (21), Кочергин (73), Леднев (83, пен)

"Днепр-1": Юрчук, Лопыренок, Шаповал, Полевой, Гуйе, Снижко, Батагов, Булеца (Коркишко, 46; Кобахидзе, 86), Когут, Назаренко, Супряга (Кулиш, 71).

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"Заря": Шевченко, Иванисеня, Тымчик, Абу-Ханна, Кочергин (Хомченовский, 87), Юрченко, Леднев, Чеберко (Вернидуб, 80), Кабаев (Лунев, 80), Михайличенко, Русин.

Предупреждения: Батагов (35), Полевой (52), Кочергин (76), Абу-Ханна (76), Тымчик (85), Когут (88).

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Ранее мы писали, что Суркис затеял усиление: "Динамо" заберет у "Зари" двух самых забивных игроков. Киевский клуб намерен вернуть из аренды в луганской команде Богдана Леднева и Назария Русина.

Смотрите, как Леднев забивает за "Зарю"

Смотрите, как Русин забивает за "Зарю"

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
13
8
2
3
20
7
13
26
Забитые 20
Пропущеные 7
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
13
7
4
2
27
12
15
25
Забитые 27
Пропущеные 12
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В Н В
4
ДинамоДинамоДин
12
7
3
2
24
8
16
24
Забитые 24
Пропущеные 8
Разница 16
Результаты последних матчей: Н В В В В
5
АлександрияАлександрияАле
12
6
2
4
14
13
1
20
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
13
3
2
8
13
21
-8
11
Забитые 13
Пропущеные 21
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П П
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
13
2
4
7
9
19
-10
10
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н Н П П
11
ВорсклаВорсклаВор
13
2
2
9
9
26
-17
8
Забитые 9
Пропущеные 26
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
2
8
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П П

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чемпионат Украины Заря Луганск Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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