"Днепр-1" вернул в Украину финалиста Лиги Европы

"Днепр-1" на официальном сайте объявил о подписании контракта с очередным новичком. Им стал 30-летний бразильский центральный защитник Дуглас Силва Баселар, который подписал соглашение с клубом на 1 год. Он будет играть под номером 22.

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Дуглас в начале карьеры выступал за бразильские "Жувентуде" (32 матча, 1 гол), "Америку" (4 матча) и "Васко да Гама" (44 матча, 2 гола), а с 2013 по 2016 годы защищал цвета "Днепра", в составе которого стал серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Украины, а также финалистом Лиги Европы. Ранее мы писали, что "Днепр-1" договаривается с еще одним бразильцем, который доводил днепрян до финала Лиги Европы.

В составе "Днепра" Дуглас провел 87 официальных матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. Далее он вернулся в Бразилию, где подписал контракт с "Сан-Паулу" (6 матчей), но больше играл в аренде за "Шапекоенсе" (98 матчей, 1 гол).

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Смотрите, как "Днепр-1" играл в стартовом туре нового сезона Премьер-лиги:

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