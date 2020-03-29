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До чего людей доводит карантин: лидер "Динамо" кардинально изменил имидж

29 марта, 14:57

Александр Трикиша

Украинский футболист решил проблему с невозможностью обратиться к парикмахеру

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков во время карантина решил кардинально сменить имидж. Футболист побрился налысо и похвастался новой прической в Instagram. Ранее мы писали, что лидер киевского "Динамо" во время карантина из-за коронавируса гуляет только с одним другом.

Считается, что наличие рыжеволосого футболиста в составе киевского "Динамо" приносит команде успех. Такого мнения придерживался легендарный наставник киевлян Валерий Лобановский, в его команде всегда присутствовали "рыжые", а главным любимчиком мэтра являлся нынешний главный тренер команды Алексей Михайличенко.

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Теперь в распоряжении Михайличенко остается только один рыжеволосый – защитник Артем Шабанов. Сам футболист признавался, что знаменитый украинский тренер Виталий Кварцяный называл его рыжим во времена выступления в луцкой "Волыни".

Накануне "Динамо" объявило новый карантин из-за коронавируса: сроки – не такие, как по Украине. Игроки столичного клуба будут поддерживать форму в индивидуальном порядке, предварительно, до 5 апреля.

Смотрите красивый гол Виктора Цыганкова:

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карантин прическа Динамо Киев Виктор Цыганков

Источник: Сегодня|Спорт

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