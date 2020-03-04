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"Добавили остроты и колорита, которого хотим видеть в игре": наставник "Зари" оценил игру со "Львовом"

4 марта, 22:11

Максим Перепелица

Виктор Скрипник остался доволен игрой своей команды

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник на послематчевой пресс-конференции дал оценку игре команды в поединке 21-го тура чемпионата Украины со "Львовом". Ранее мы писали, что "Заря" обыграла "Львов" и сохранила второе место в чемпионате

"Игра тяжелая. Примерно такая же, как была с "Олимпиком". Соперники от нас закрываются. Сегодня мы доиграли до конца. Бежали вперед, играли вперед. Не беру в расчет пенальти. Это футбольная жизнь. Рад, что мы при той ротации, которую делали, добавили остроты и колорита, которого хотим видеть в игре. Могу сделать комплимент моей команде. В субботу мы играем с "Десной". Готовимся и смотрим с оптимизмом в будущее. Знаем, что игра будет сложной", – отметил наставник.

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Ранее мы рассказывали, что игрок "Мариуполя" шикарно "нарисовал" нарушение: судья повелся и вручил сопернику желтую карточку. Ибрагиму Кане показали предупреждение за несуществующий фол.

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чемпионат Украины Заря Луганск Виктор Скрипник

Источник: Официальный сайт ФК "Заря"

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