Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

Договариваются с МОЗ: стало известно, почему перенесли возобновление чемпионата Украины

22 мая, 13:45

Александр Трикиша

Сейчас на стадионе одновременно могут находиться не более 50 человек

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил подробности переноса рестарта чемпионата Украины. Напомним, ранее предполагалось, что Премьер-лига вернется 30 мая, но вчера стало известно, что возобновление чемпионата сместят на неделю вперед – на 6 июня.

"Рестарт сместят не из проблематики тестирования, а через малое количество людей, которой разрешено находиться на стадионе. По требованию Кабмина их должно быть не более 50. Делегации команд, арбитры, трансляторы – это мин 200. Сейчас договариваются с МОЗ увеличить квоту. Вся эта бюрократия занимает время", – написал Бурбас на своей странице в Twitter.

Также мы писали, что от коронавируса излечился первый заразившийся украинский футболист. Полузащитник "Миная" Игорь Вагин сдал положительный тест в начале мая. В клубе его сразу же изолировали, а остальных игроков и персонал клуба проверили на вирус.

Напомним, что ранее "Карпаты" пожаловались на слишком строгие меры по возобновлению чемпионата. Клубы должны самостоятельно проводить тестирование и ездить на матчи на трех автобусах. "Клубный бюджет не выдержит", – заявил Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

Видео: КГГА

Реклама

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин чемпионат Украины

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирусФутбол
Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантине
Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантинеФутбол
Названа точная дата возобновления чемпионата Украины:
Названа точная дата возобновления чемпионата Украины: "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителейФутбол
"Баня не работает": капитан "Динамо" рассказал, как изменилась жизнь на базе во время карантинаФутбол
Вот это футбол! Уже на этой неделе
Вот это футбол! Уже на этой неделе "Динамо" и "Шахтер" сыграют с одной и той же командойФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...