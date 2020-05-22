Договариваются с МОЗ: стало известно, почему перенесли возобновление чемпионата Украины

Сейчас на стадионе одновременно могут находиться не более 50 человек

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил подробности переноса рестарта чемпионата Украины. Напомним, ранее предполагалось, что Премьер-лига вернется 30 мая, но вчера стало известно, что возобновление чемпионата сместят на неделю вперед – на 6 июня.

"Рестарт сместят не из проблематики тестирования, а через малое количество людей, которой разрешено находиться на стадионе. По требованию Кабмина их должно быть не более 50. Делегации команд, арбитры, трансляторы – это мин 200. Сейчас договариваются с МОЗ увеличить квоту. Вся эта бюрократия занимает время", – написал Бурбас на своей странице в Twitter.

Также мы писали, что от коронавируса излечился первый заразившийся украинский футболист. Полузащитник "Миная" Игорь Вагин сдал положительный тест в начале мая. В клубе его сразу же изолировали, а остальных игроков и персонал клуба проверили на вирус.

Напомним, что ранее "Карпаты" пожаловались на слишком строгие меры по возобновлению чемпионата. Клубы должны самостоятельно проводить тестирование и ездить на матчи на трех автобусах. "Клубный бюджет не выдержит", – заявил Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

Видео: КГГА

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