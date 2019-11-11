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Доигрались: на расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" отреагировал УЕФА

11 ноября, 19:28

В Организации осуждают любое проявление дискриминации, в том числе расизма

/ Фото: AFP

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УЕФА отреагировал на скандал с расистскими выкриками во время матча 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" (1:0) в Харькове, в результате чего капитан "горняков" Тайсон, в чей адрес и звучали оскорбления, заработал красную карточку за неприличный жест фанатам. Ранее появилось видео расистских оскорблений фанатов "Динамо" в адрес футболистов "Шахтера".

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"Союз европейских футбольных ассоциаций осуждает любое проявление дискриминации, в том числе расизма. Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации", – заявили в УЕФА.

Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском скандале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

Также мы писали реакцию на расистский скандал экс-игрока сборной Украины Евгения Левченко: "Светлое пятно – игроки "Динамо", поддержавшие Тайсона". Поигравшему в Европе игроку стыдно, что такое происходит у нас в стране.

Смотрите обзор матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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УЕФА расизм чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: РБК

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