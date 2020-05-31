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Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"

Воскресенье, 31 мая

Шахтер

17:00

Динамо

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В первом "карантинном" туре Премьер-лиги нас ждет главное противостояние украинского футбола – "Шахтер" против "Динамо". Свои коррективы в "Класико" внесла пандемия – поединок пройдет без зрителей. Кроме того, "домашний" для "Шахтера" матч проходит на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 17:00, мы проведем онлайн с фото, видео, комментариями.

"Шахтер" – "Динамо"

"Шахтер" настолько оторвался от своих преследователей, что уже практически никто не сомневается в чемпионстве команды Луиша Каштру. На сегодняшний день отрыв "горняков" от трех команд – "Динамо", "Зари" и "Десны" – составляет 13 очков.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
24
14
4
6
40
19
21
46
Забитые 40
Пропущеные 19
Разница 21
Результаты последних матчей: П В П В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
24
14
4
6
39
16
23
46
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н В В В
5
АлександрияАлександрияАле
24
13
4
7
35
25
10
43
Забитые 35
Пропущеные 25
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
КолосКолосКол
24
8
2
14
27
45
-18
26
Забитые 27
Пропущеные 45
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
24
9
4
11
31
35
-4
31
Забитые 31
Пропущеные 35
Разница -4
Результаты последних матчей: В В В П В
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
24
5
4
15
19
41
-22
19
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Гораздо большая интрига теперь не в том, кто победит в чемпионате, а в том, кто же займет второе место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Интересно, что по дополнительным показателям (а после очков главный критерий в Премьер-лиге – это личные встречи), "Динамо" сейчас проигрывает и "Заре", и "Десне".

В последний раз команды встречались в ноябре прошлого года, тогда минимальную победу одержали "горняки". Единственный гол забил Сергей Кривцов:

Вообще, в последних десяти встречах команд наблюдается паритет. Четыре раза победителем выходил "Шахтер", столько же раз – "Динамо", а еще два поединка завершились вничью. Обилия голов в этих играх зрители не увидели.

Карантинные изменения

Каждой команде разрешено сделать по пять замен, но в целях минимизации задержек есть три возможности для этого (значит, нужно будет делать двойные или тройные замены, либо замены в перерыве). Одновременно на "Олимпийском" могут находится не более 200 человек, причем их возраст должен быть от 18 до 60 лет. Это касается всех – футболистов, судей, сотрудников команд, работников стадиона, трансляторов. Все люди на арене должны носить маски, кроме футболистов на поле, главных тренеров, судей, комментаторов и арбитров VAR. Действует запрет на рукопожатия, а пресс-конференции будут проходить в виртуальном режиме.

Прогноз на матч

Аналитики букмекерских контор считают номинальных хозяев фаворитами матча. Коэффициент на победу "Шахтера", фактически играющего на выезде, равен 1.92. Котировка на победу "Динамо" – 3.95, на ничью – 3.80.

Таким образом, вероятность результата матча экспертами подсчитана следующая: победа "Шахтера" 50 процентов, ничья 26 процентов, победа "Динамо" 24 процента.

Что касается количества забитых мячей, то букмекеры склоняются к тому, что их будет не много. Котировка на "меньше 2,5 голов" равна 1.85, на "больше 2,5 голов" – 2.02. Т.е. с вероятностью в 52 процента сегодня будет забито два или меньше мяча.

Превью матча от "Динамо":

Сравнение составов

Все футболисты в составе "Шахтера" оцениваются почти в два раза дороже, чем игроки киевского клуба (по данным transfermarkt) – 125 миллионов евро против 74 млн. При этом футболисты "Динамо" немного моложе – средний возраст команды Михайличенко 24,9 года, у горняков этот показатель – 25,6 лет. Также в "Динамо" на одного представителя национальных сборных больше, а вот по количеству игроков молодежных сборных "горняки" опережают своих сегодняшних соперников.

Самый дорогой в составе "Шахтера" – 20-летний бразилец Тете, которого эксперты transfermarkt оценили в 15,5 миллионов евро. На Исмаили ценник 15 млн, на Тайсона – 9,5, на Марлоса и Степаненко – по 8.

Самые дорогостоящие в составе "Динамо" – Виктор Цыганков (16 млн), Виталий Миколенко (9) и Беньямин Вербич (4,8).

Как "Шахтер" готовился к матчу с "Динамо":

Где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет канала "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv. Расписание трансляций с повторами:

  • канал "Футбол 1", в прямом эфире
  • oll.tv в прямом эфире
  • канал "Футбол 2", в 00:00, повтор
  • канал "Футбол 2" 1 июня в 07:30, повтор
  • канал "Футбол 1" 1 июня в 17:50, повтор
  • канал "Футбол 1" 2 июня в 06:00, повтор
  • канал "Футбол 2" 2 июня в 18:00, повтор
  • канал "Футбол 2" 3 июня в 12:00, повтор
  • канал "Футбол 1" 4 июня в 04:00, повтор

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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Источник: Сегодня|Спорт

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