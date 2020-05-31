Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"

В первом "карантинном" туре Премьер-лиги нас ждет главное противостояние украинского футбола – "Шахтер" против "Динамо". Свои коррективы в "Класико" внесла пандемия – поединок пройдет без зрителей. Кроме того, "домашний" для "Шахтера" матч проходит на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 17:00, мы проведем онлайн с фото, видео, комментариями.

"Шахтер" – "Динамо"

"Шахтер" настолько оторвался от своих преследователей, что уже практически никто не сомневается в чемпионстве команды Луиша Каштру. На сегодняшний день отрыв "горняков" от трех команд – "Динамо", "Зари" и "Десны" – составляет 13 очков.

Гораздо большая интрига теперь не в том, кто победит в чемпионате, а в том, кто же займет второе место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Интересно, что по дополнительным показателям (а после очков главный критерий в Премьер-лиге – это личные встречи), "Динамо" сейчас проигрывает и "Заре", и "Десне".

В последний раз команды встречались в ноябре прошлого года, тогда минимальную победу одержали "горняки". Единственный гол забил Сергей Кривцов:

Вообще, в последних десяти встречах команд наблюдается паритет. Четыре раза победителем выходил "Шахтер", столько же раз – "Динамо", а еще два поединка завершились вничью. Обилия голов в этих играх зрители не увидели.

Карантинные изменения

Каждой команде разрешено сделать по пять замен, но в целях минимизации задержек есть три возможности для этого (значит, нужно будет делать двойные или тройные замены, либо замены в перерыве). Одновременно на "Олимпийском" могут находится не более 200 человек, причем их возраст должен быть от 18 до 60 лет. Это касается всех – футболистов, судей, сотрудников команд, работников стадиона, трансляторов. Все люди на арене должны носить маски, кроме футболистов на поле, главных тренеров, судей, комментаторов и арбитров VAR. Действует запрет на рукопожатия, а пресс-конференции будут проходить в виртуальном режиме.

Прогноз на матч

Аналитики букмекерских контор считают номинальных хозяев фаворитами матча. Коэффициент на победу "Шахтера", фактически играющего на выезде, равен 1.92. Котировка на победу "Динамо" – 3.95, на ничью – 3.80.

Таким образом, вероятность результата матча экспертами подсчитана следующая: победа "Шахтера" 50 процентов, ничья 26 процентов, победа "Динамо" 24 процента.

Что касается количества забитых мячей, то букмекеры склоняются к тому, что их будет не много. Котировка на "меньше 2,5 голов" равна 1.85, на "больше 2,5 голов" – 2.02. Т.е. с вероятностью в 52 процента сегодня будет забито два или меньше мяча.

Превью матча от "Динамо":

Сравнение составов

Все футболисты в составе "Шахтера" оцениваются почти в два раза дороже, чем игроки киевского клуба (по данным transfermarkt) – 125 миллионов евро против 74 млн. При этом футболисты "Динамо" немного моложе – средний возраст команды Михайличенко 24,9 года, у горняков этот показатель – 25,6 лет. Также в "Динамо" на одного представителя национальных сборных больше, а вот по количеству игроков молодежных сборных "горняки" опережают своих сегодняшних соперников.

Самый дорогой в составе "Шахтера" – 20-летний бразилец Тете, которого эксперты transfermarkt оценили в 15,5 миллионов евро. На Исмаили ценник 15 млн, на Тайсона – 9,5, на Марлоса и Степаненко – по 8.

Самые дорогостоящие в составе "Динамо" – Виктор Цыганков (16 млн), Виталий Миколенко (9) и Беньямин Вербич (4,8).

Как "Шахтер" готовился к матчу с "Динамо":

Где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет канала "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv. Расписание трансляций с повторами:

канал "Футбол 1", в прямом эфире

oll.tv в прямом эфире

канал "Футбол 2", в 00:00, повтор

канал "Футбол 2" 1 июня в 07:30, повтор

канал "Футбол 1" 1 июня в 17:50, повтор

канал "Футбол 1" 2 июня в 06:00, повтор

канал "Футбол 2" 2 июня в 18:00, повтор

канал "Футбол 2" 3 июня в 12:00, повтор

канал "Футбол 1" 4 июня в 04:00, повтор

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама