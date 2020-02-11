Долой стереотипы: "Шахтер" выступил в поддержку занятий футболом девочками

Игрой миллионов могут увлекаться не только мальчики

"Шахтер" развивает социальные проекты. Так, на официальном Youtube-канале было выпущено видео в поддержку занятий футболом девочками. В ролике показаны тренировки девочек от 9 до 11 лет.

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Женская команда "Шахтера" была создана в декабре 2018 года в Харькове для популяризации женского футбола в рамках партнерства с UNFPA по достижению гендерного равенства.

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Интересно, что в конце ноября, 2019 года, команда девочек выиграла турнир Master of the ball в Харькове. В финальном поединке девочки в серии послематчевых пенальти оказались сильнее команды мальчиков. Это был первый турнир, завершившийся победой для коллектива.

Как мы писали ранее, Бразилия с игроками "Шахтера" вышла на Олимпиаду, разгромив земляков Месси. "Горняки" Майкон и Додо пробились в Токио-2020 после того, как их команда в Колумбии сокрушила Аргентину со счетом 3:0.

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