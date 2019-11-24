Дожали "Зарю" без тренера: видео победного гола "Александрии" в 15-м туре чемпионата Украины

"Александрия" - "Заря" / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Луганская "Заря" проиграла 0:1 "Александрии" в 15 туре чемпионата Украины и не смогла оторваться от других претендентов на второе место в УПЛ. Уже завтра в случае победы ее могут подвинуть со второй строчки в таблице "Десна" и "Динамо". А вот команда из Кировоградской области благодаря этой победе, которую принес гол Банада, укрепила свои позиции в первой пятерке и осталась в борьбе за медали первенства. Счет мог быть и крупнее, если бы Гречишкин в первом тайме реализовал пенальти.

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За домашним поединком с "Зарей" главный тренер "Александрии" Владимир Шаран вынужден был наблюдать не с лавки запасных, а с вип-ложи стадиона "Ника". Наставник отбывал дисквалификацию из-за удаления в поединке прошлого тура с "Олимпиком".

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Фото ФК "Александрия"

"Александрия" – "Заря" – 1:0

Гол: Банада (59)

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"Александрия": Билык, Пашаев, Бухал (Шендрик, 72), Мирошниченко, Дубра, Третьяков (Задерака, 46), Лучкевич, Гречишкин, Ковалец, Банада, Безбородько (Запорожан, 67).

"Заря": Шевченко, Иванисеня, Тымчик (Хомченовский, 64), Абу-Ханна, Громов, Чеберко, Леднев, Кочергин (Лунев, 78), Кабаев (Русин, 64), Юрченко, Михайличенко.

Предупреждения: Михайличенко (22), Банада (37), Бухал (51), Задерака (84), Абу-Ханна (90).

Напомним, что в стартовом туре "Шахтер" разгромил "Львов", а Жуниор Мораес оформил хет-трик. Ранее мы писали, что Жуниор Мораес быстрее всех забил 90 голов в чемпионате Украины. Нападающий сборной Украины побил достижение Евгения Селезнева.

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