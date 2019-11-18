"Думал, что Иванисеня – какой-то грузин": Скрипник рассказал, как нашел дебютанта сборной Украины

Тренер "Зари" впечатлен, как полузащитник прибавил всего за четыре месяца

Дмитрий Иванисеня / Фото: ФФУ

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Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассказал, как нашел в тбилисском "Динамо" полузащитника Дмитрия Иванисеню, который дебютировал за сборную Украины в спарринге с Эстонией.

"Я сначала подумал, что Иванисеня – какой-то грузин. А потом оказалось, украинец. Навел справки – оказалось, что он играл в "Шахтере", – рассказал украинский наставник. – В итоге, выбор остановился на нем. Хорошо, что клуб сумел договориться с тбилисским "Динамо". Сначала его не хотели отпускать. Он возмужал в Тбилиси. По качествам, которые он показывает на поле, Иванисеня идеально подходит к тактике, которую я хочу прививать своей команде. Для меня стало откровением, как он прибавил за четыре месяца. Когда я его смотрел, то знал сильные и слабые стороны".

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Напомним, что в национальной команде Иванисеня дебютировал 14 ноября, выйдя на замену во втором тайме против Эстонии. Напомним, в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус.

А Скрипник организовал первый скандал нового чемпионата Украины: поработавший в Германии тренер не дал комментарий после жаркого выигрыша у "Ворсклы".

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