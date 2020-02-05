"Думал, что из Гармаша вырастет футболист": бывший тренер "Динамо" оценил двух игроков киевлян

Йожеф Сабо / Фото: Канал Футбол

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Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о полузащитниках "Динамо" Денисе Гармаше и Жерсоне Родригеше.

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"Думал, что из Гармаша вырастет футболист. Пять лет назад он старался, был молодой, подвижный, пока ему не надоел футбол. Он занялся совсем другими делами. После этого он пропал. Так что его аренда – правильный шаг. Нельзя цепляться к арбитрам и оставлять команду в меньшинстве", – отметил специалист.

Что касается Родригеша, то я сразу сказал, что он не будет играть. "Динамо" нужны классные футболисты, которые показывают приличную игру на международной арене. Легионеры, которых киевляне взяли в последнее время, не будут показывать нужную клубу игру. Кроме Пиварича и Вербича", – сказал Сабо.

Кстати, премьерный гол Дениса Гармаша едва не принес "Ризеспору" победу над лидером чемпионата Турции. Украинский полузащитник отыграл в понедельник второй тайм матча против "Сивасспора".

Смотрите, как в начале сезона 2019/20 Гармаш забивал за "Динамо" в ворота "Шахтера":

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