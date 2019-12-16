"Думал, нам попадется МЮ или "Интер": защитник "Шахтера" – о жеребьевке Лиги Европы

Защитник "горняков" Сергей Кривцов не ожидал, что им достанется "Бенфика", которая любит контратаки

Сергей Кривцов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках "Шахтер" получил в соперники "Бенфику". Результаты жеребьевки прокомментировал защитник "горняков" Сергей Кривцов.

"Считаю, "Шахтеру" вполне по силам пройти "Бенфику". Будет нелегко, но есть время подготовиться, разобрать сильные и слабые стороны португальцев. "Бенфика" любит контролировать мяч, проводить быстрые контратаки. В Португалии все любят атаковать, проводить много времени с мячом, и очень мало команд с оборонительным стилем. "Бенфика" в числе сильнейших клубов Португалии. Нас ждут очень интересные матчи".

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Также Кривцов признался, что ожидал другого оппонента:

"Хотя, если честно, думал, нам попадется "Манчестер Юнайтед" или миланский "Интер".

Напомним, 20 февраля "Шахтер" примет "Бенфику" в Харькове, а 27 февраля состоится ответный поединок в Лиссабоне. Букмекеры обнародовали котировки на победителя пары "Шахтер" – "Бенфика": явного фаворита в этом противостоянии нет. Одни дают 53 процента на проход "Шахтеру", другие столько же – "Бенфике".

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