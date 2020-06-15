"Думаю, соперник не специально разорвал мне ногу": капитан "Динамо" – о травме в матче с "Зарей"

В минувшем туре украинской Премьер-лиги прошел важный поединок в борьбе за второе место между "Зарей" и киевским "Динамо". В одном из эпизодов в концовке встречи хорват Ловро Цвек нанес серьезную травму капитану киевлян Сергею Сидорчуку. Вскоре после матча был обнародован диагноз Сидорчука.

Однако все обошлось без перелома: полузащитнику нанесли швы на рану, которые снимут через неделю. Сегодня появились кадры, как капитану "Динамо" зашивали рваную рану в раздевалке. Сам же Сидорчук довольно мужественно отнесся к травме:

"Самочувствие нормальное. Рваная рана, наложили на ногу пять швов. Я не пересматривал этот эпизод, но все-таки думаю, что игрок "Зари" так грубо играл не умышленно. Зла на него не держу. Хотя все могло быть намного хуже. Слава Богу, что так. Сколько пропущу, пока не могу спрогнозировать. Все зависит от того, как будет заживать рана. Считаю, что мы хорошо подготовились к матчу с луганчанами и заслуженно победили. Мы знали сильные стороны "Зари", команда хорошо владеет мячом, имеет в своем составе скоростных футболистов. Мы старались перекрыть их сильные качества. Думаю, что несмотря на победу в Запорожье, вся борьба за второе место еще впереди".

В понедельник лучшим футболистом тура признан нападающий "Десны".

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