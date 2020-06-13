"Два года был в депрессии и встретил Иисуса": бывшая звезда "Динамо" рассказал о борьбе с алкоголизмом

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Диого Ринкон рассказал, как попал в алкогольную зависимость и сумел ее побороть. Ранее мы сообщали, что бывшая бразильская звезда "Динамо" впервые попал в тюрьму.

"Я был в депрессии на протяжении двух лет. Признаюсь, у меня был алкоголизм, я причинял боль всей семей. Но затем я обратился в специальное учреждение и выздоровел. Я встретил Иисуса и это изменило мою жизнь. Сейчас я служу Иисусу, – цитирует футболиста SCInternational.net со ссылкой на радио Gre-Nal. – Я потратил очень много. Выкинул деньги на ветер, когда вложился в бизнес. Я не привык к деньгам, а потом они внезапно свалились на меня, как с неба. Сложно с этим справляться. В футболе тебя окружают фальшивые друзья. Многие подбираются поближе, чтобы только навредить. Нужно быть осторожным".

Диого Ринкон / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Читайте также: От мэра Кахи до бутиков Агаховы: чем занялись легионеры, когда-то "пылившие" в украинских клубах

Напомним, что Диого Ринкон начинал карьеру в "Интернасьонале", а затем выступал за "Динамо" с 2002 по 2009 год. За киевскую команду полузащитник отбегал 190 матчей, в которых забил 71 мяч.

Смотрите, как "Динамо" уступило "Шахтеру" в первом туре после карантина

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама