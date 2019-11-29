Два из "Шахтера", один – из "Динамо": названа тройка лучших игроков года в Украине

Имя самого лучшего футболиста Премьер-лиги будет озвучено 2 декабря на НСК "Олимпийский"

Цыганков vs Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Украинская ассоциация футбола совместно с Всеукраинской ассоциацией футболистов-профессионалов назвала претендентов на звание лучшего футболиста года в нашем чемпионате в рамках премии "Футбольные звезды Украины-2019". Ранее два игрока "Динамо" попали в сборную недели в Лиге Европы.

В список номинантов попали: полузащитники "Шахтера" Марлос и Тайсон, а также хавбек "Динамо" Виктор Цыганков. Лауреаты выбирались независимым голосованием футболистов, футболисток и тренеров Премьер-лиги Украины и ПФЛ.

Смотрите, как забивает Марлос

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Смотрите, как забивает Тайсон

Смотрите, как забивает Цыганков

Отметим, что церемония "Футбольные звезды Украины-2019" пройдет 2 декабря на НСК "Олимпийский". Она будет транслироваться на телеканале "Футбол 1". Начало – в 19.00.

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Напомним, накануне были названы претенденты на лучший гол-2019 в Украине. В шорт-лист номинантов попали дальний удар полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука в матче Кубка Украины с "Шахтером" (2:1), а также "золотой" гол Георгия Цитаишвили в финале победного для нас молодежного чемпионата мира против Южной Кореи (3:1) и шикарный гол дальним ударом в исполнении полузащитницы женской сборной Украины U-17 Надежды Иванченко.

Лучшие голы Украины в 2019 году. Instagram УАФ

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