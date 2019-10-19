Два удаления и незабитые пенальти: огненные нули во львовском дерби

Карпаты - Львов / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

В чемпионате Украины прошел 11-й тур внутреннего первенства. "Карпаты" на стадионе "Украина" принимал "Львов". Несмотря на ничейный результат, команды выдали очень агрессивный футбол. Ранее мы писали, что "Шахтер" сокрушил сельский клуб, проведя результативную подготовку перед матчем Лиги чемпионов.

Хозяева могли выходить вперед уже на восьмой минуте. Алексей Гуцуляк не реализовал пенальти за игру рукой футболиста "Львова" в собственной штрафной. Богдан Сарнавский потащил удар.

Под конец первой половины Назар Вербный оставил "Карпаты" в меньшинстве, получив прямую красную карточку за грубый фол против Владислава Приймака.

Во втором тайме уже мог забивать "Львов", но на 75-й минуте Олег Кудрик отбил пенальти в исполнении Пернамбуко.

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Спустя четыре минуты Евгений Арановский уровнял составы, удалив Рафаеля Сабино за грубый подкат против Алексея Гуцуляка.

После этой ничьей "Карпаты" остаются на девятом месте с девятью очками, а ФК "Львов" на 11 – с восемью баллами.

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