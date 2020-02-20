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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Джокер "Шахтера" вернется в строй только к апрелю

20 февраля, 11:41

Манор Соломон будет залечивать травму около трех месяцев

В четверг большой футбол возвращается в Украину после зимней спячки. Сегодня в Харькове пройдет матч 1/16 финала Лиги Европы. Мы следим за событиями в прямом эфире: "Шахтер" – "Бенфика" онлайн идет на нашем сайте.

К сожалению, не все игроки в составе чемпиона Украины смогут принять участие в еврокубковом поединке. В частности продолжает восстановление после травмы полузащитник "Шахтера" Манор Соломон. На данном этапе врачи дают прогноз о его возвращении в строй лишь к апрелю. На недавнем тренировочном сборе команды в Турции он повредил мышцу задней поверхности правого бедра. По прогнозу на восстановление ему понадобится около 12 недель. Мы писали о составе "Бенфики" на матч с "Шахтером".

Гол Соломона

Гол Соломона / Фото: Reuters

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"Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги Европы

Ранее мы сообщали, что израильтянин Соломон пополнил состав "Шахтера" в начале 2019 года. В Лиге чемпионов 2019/2020 Манор забил два важных мяча. Сначала его гол обеспечил "горнякам" три очка в гостевой встрече с "Аталантой" (2:1). А затем именно он отметился единственным забитым мячом "Шахтера" в ничейном поединке с "Манчестер Сити" в Англии.

Смотрите, как Соломон принес "Шахтеру" победу над "Аталантой" в Италии

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